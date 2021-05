Francie hrozí, že britskému ostrovu Jersey vypne elektřinu

5. 5. 2021





V rámci eskalujícího konfliktu ohledně práv k rybolovu pohrozila Francie, že vypne dodávku elektrického proudu britskému ostrovu Jersey v kanálu La Manche.



V reakci na interpelaci ve francouzském Národním shromáždění konstatovala Annick Girardin, ministryně pro námořní záležitosti, že je "zhnusena" chováním Británie ohledně jejích vod a že Francie je připravena na odvetu.

Britský ostrov Jersey, největší z ostrovů v kanále La Manche, závisí "na dodávce elektrického proudu podmořským kabelem z Francie", uvedla Girardinová. Francie je připravena použít tuto skutečnost jako nástroj vyjednávání."Bylo by mi líto, kdybychom se do takové situace dostali," řekla ministryně, "ale uděláme to, pokud to budeme muset udělat."Dochází k obrovské eskalaci konfliktu ohledně tvrzení francouzských rybářů, že jim Británie brání v přístupu do britských vod. Francouzští rybáři tvrdí, že Británie zneužívá svých nových byrokratických procedur a brání tak fungování francouzských rybářských člunů. Je to v rozporu s dohodou o obchodu a spolupráci, kterou Británie uzavřela s Evropskou unií dne 24. prosince 2020. Britská vláda to popírá, že prý za správu svých vod odpovídá sám ostrov Jersey.Girardinová sdělila ve francouzském parlamentě, že seznam schválených francouzských lodí přichází "s novými předpisy, které nebyly projednány ani dohodnuty s Francii a o nichž jsme nebyli informováni". "Je to naprosto nepřijatelné. Kdybychom to přijali v Jersey, bude to nebezpečné pro všechny oblasti."Podrobnosti v angličtině ZDE