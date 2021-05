Sputnik, jedem!

Ať to bylo tak, či tak, jedno je jisté. Narodil se Sputnik V. Ruská Bohatýrie bude odteď dne 11. srpna slavit den vítězství nad „virismem“. Uráá. V ruské Bohatýrii jsou šetrní k lidem. Proto nechali vakcínu Sputnik otestovat jen na 76 bohatýrech a jedné udatné dceři bohatýrce. V Bohatýrii bohatýři vojáci ví, že je neradno stěžovat si, když jim po „sputinaci“ něco vyrůstá, nebo naopak něco ubývá. Tak málo stačí v Bohatýrii k tomu, aby byli první. Bezpečnost, data a dokumenty nahradila oznámená vakcinace dcery-bohatýrky. Registrace z Bohatýrie pak může být přejata i do jiných morálně zaostalých zemí.



Naštěstí očkování dcery-bohatýrky nestačí pro země, kde ještě trochu vládne právo a pořádek. Což je vždy ovšem protiruské spiknutí. Bunkr řekl, že Sputnik prošel všemi potřebnými kontrolami. Vypadá to, že prošel zvláště nekontrolami. Kontrolovali zrakem, sluchem, čichem, chutěm i hmatem. Zjistili tak, že je efektivní a umí vytvořit odezvu i obranu.

No a co, že je v každé lahvičce něco jiného. V různosti je síla převeliká. Pár nečistot ještě nikoho nezabilo, však se koukněte k nám na širou Rus. Imunita po Sputniku je naslibována na dva roky. V tom kalupu na třetí fázi testů zapomněli.



Smutné. Možná zapomněli i na první i na druhou fázi, čemuž by odpovídala doba dvou měsíců na výzkum, vývoj a výrobu. Zlí poražení ihned proto varovali před negativními následky uspěchané vakcíny, ale to jen závist živí jejich slova.



Smutnější. Varují, že bohatýři budou tutlat a zakrývat. Nejsmutnější. To už přehnali. Odpovědi se jim dostalo. Ruská Bohatýrie odpoví rychlým a nekompromisním očkováním domácích a všem ukáže, jak se umí postarat. Hromadná výroba. Bude. Vakcínu prodáme, dodáme, odvezeme, necháme zaplatit a prodáme zase jinde, přičemž proces opakujeme dokola, stále dokola. Masové očkování. Bude. Začneme v září. Leden je totiž druhé září. Zbude i na celý široširý svět. Rusko mělo (jak jinak) první vakcínu ve Vesmíru a přilehlých prostorech, ale očkuje pomaleji než imperialističtí štváči a diverzanti. Tamti. Tamti mají už naočkováno mnohdy víc než polovinu obyvatel, Rusko se potácí u očkovacího dna.

Bunkr Putinič vymyslel nepolitickou neideologickou vakcínovou diplomacii. Zájemcům a především nezájemcům musí Bohatýrie Sputnik agresivně nátlakově vnutit. Každý ji bude chtít. Vzbuďte Petrohradské! Pomlouvejte, haňte, urážejte registrované vakcíny z ciziny. Lžete o Sputniku od rána do večera, od večera do rána. Je báječný, nad něj není. Vedlejší účinky nezná a nemá. Prodlužuje život, zachraňuje smrt a chrání tradiční způsob života.

Registrované vakcíny ubližují, ničí a zabíjejí. Šiřte to všude, Petrohradští! Osvěžte nostalgii na našem bývalém a budoucím území. Vždyť si tam platíme dost partyzánů. Vše o Sputniku je tajné, supertajné, ultrasupertajné, jen se ví, že je ze všech nejlepší. A to se ví jistě. Přeci to o něm psali i v Lancetu.



Sami jsme to tam nalhali. Bohatýrie po podpisu smlouvy na dodávku Sputniku přestává komunikovat, jako za Mnichova. Data neposkytuje. Výroba Sputniku je tajnější než výroba Novičoku. Technické a technologické postupy nikomu neukážeme. Kdo si stěžuje, ten chce Bohatýrii jen ublížit. Kdo bude chtít pro registraci data, ten je nepřítel. Kdo bude zpochybňovat nedostatky při výrobě, ten je protiruský štváč a dostane se mu odplaty. Kdo bude testovat jinde, než Bohatýrie určí, ten je obzvlášť velký a záludný nepřítel až fašista. Slovo šarže, nečistoty, replikující a nachlazení jsou zakázána. Taktika 3N, což zde znamená, nikomu nic neříkat.

Bohatýrie nekončí. Bohatýrie má již další vakcíny. Druhou a třetí. To to letí. Vektor a Čumak. Vakcína Mir 19. Unikátní, vydrží deset let pomáhat a chránit. Chrání před všemi mutacemi, co jich je a bude. A je velice efektivní. Jak na to bohatýři přišli, nevíme, oni to také neví. Se Sputnikem aspoň dosáhli fáze dvě. Doufám. U Miru 19 probíhají fáze jedna a dvě současně. Od srpna účinnost Sputniku neustále vzrůstá, už dosahuje procent málem sta, ale tam se nezastaví.

Mezitím ve světě

Miloš Zeman

V Zemi české prezident Sputnik chce. Chce, chce a chce. A už to běží. Sputnik má otestovat SÚKL. Odmítl, nemá ani základy podkladů. Neobzerajtě sa paní Storová. SÚKL potřebuje ke své práci informace a fakta, které od Kremlu nemá, Miloš potřebuje dezinformace, kterých má od Kremlu až moc. SÚKL sleduje dění a ví o kvalitách ruských vakcín proti vzteklině a klíšťové encefalitidě, v kterých nebyla nouze o překvapení.



Miloš nutil ministra zdravotnictví k povolnosti. Nestačilo to, proto nastoupil Kosmetič, který ví, co se sluší a patří. Miloš zkusil i univerzitu. Vysmáli se mu. Na EMA si Miloš ovšem netroufne, tam jeho huhlání neplatí i když huhlá v Parlamentních listech.



EMA se drží legislativy, SÚKL se drží legislativy, ministerstvo zdravotnictví se drží legislativy zatím, Miloš se drží chlastu, msty a víry v Kreml. Mluvčí Ovčáček vztekle vrčí ruskou propagandu Sputniku. Ruská vakcína proti vzteklině evidentně nezabírá. Miloš ve svém šílenství zaútočil i na slovenský ŠÚKL. Ano, za problémy se Sputnikem na Slovensku může ŠÚKL, nikoli ruská Bohatýrie. Matovič a Krajčí jednali správně a ŠÚKL neměl co testovat báječný Sputnik v slovenské laboratoři. Že to byla sprostá lež, již na veřejnost kydal Kreml, Matovič, Zeman a jeho druzí druzi, je dnes již známo.

Jan Potěmkin Hamáček

Chce nechce jednat s Bohatýrií o dodávkách Sputniku. Musí. Vyhodil Petříčka a v roli trojjediného ministra se pustil do práce. Nakoupí Sputnik raději hned, ale až ho EMA za rok schválí. Že to nedává smysl? No a co. Poletí do Moskvy, ale neví, s kým tam bude jednat. Vlastně ví. Je to závod o Milionový Sputnik. Rychle, než to praskne u Vrbětic.



Hrad mu Nejedlý itinerář předjednal a tři dny v Moskvě dojednal. Armáda zajistila Airbus, aby nemusel vlakem. Babiš mu výlet ovšem nakonec zarazil. Doma bude. Manturov a Volodin počkají. To jsou ti, o kterých Hamáček nemluví.

Na místě měl dělat křoví Pivoňka, který za trest pak musel na ostudnou přehlídku ruské okupace střední a východní Evropy. Aby se Hamáček nebál, chtěl jet s Dankem, který už zmrvil ostudnou smlouvu Kreml-Matovič. Prymula, tentokráte v hradních službách krále Mstiloše, neměl čas, protože letí rakjetou na Mars.

To jsou jeho slova. Fakt. Prymula stále jede Sputnik. Bez dat a informací šíří kremelské zvratky o efektivitě, bezpečnosti, kvalitě Sputniku a o vhodnosti maďarské srbské zkratky. Hamáčkovu cestu chtěli prozkoumat v poslanecké sněmovně, ale narazili. Něvazmožno. Proruská koalice je početná a z Hradu ji koriguje otrlý „Al Kohokolik“.

Pjotr Kosmetič

Dokumentace ke Sputniku spíš není, než že je, ale prý existuje. Že jo, Bohušu Stejskale. Vakcína je bezpečná, bezpečná, bezpečná, šepkal mu to Mstiloš. Zprávy z Brazílie už byly. Zprávy ze Slovenska byly. Byly. Příkaz z Hradu je však mocný. Kosmetič o výrobě Sputniku nemá data, ale věří. Bohušu Stejskale, věříš? Etické je očkovat neschválenou vakcínou, neetické je požadovat po Rusku informace. Lže o poptávce Sputniku a do registračního formuláře se snad bude hodit kolonka. Chcete Sputnik? Ano, nebo ano?

Akce Tatrman

Zhruba po roce od trapného otloukání hlav vládních českých politiků o letištní plochu, coby projev podřízenosti a podlézavosti, zopakovali tuto naprostou stupidní ostudu na Slovensku. Pravda, Tatrman se dokázal plazit před Kremlem daleko víc než Babiš s Hamáčkem před Pekingem. Není nad vyjádření stavu suverenity. Matovič přivítal v březnu Sputnik a pak šel. Zneuctil slovenskou diplomacii. Byl totiž rychlejší než Hamáček, když vyrazil do Moskvy a Budapešti odprosit.



Tajná smlouva, tajné jednání v místě konání a bez svědků z velvyslanectví. Pořídil si tam nové vodící šňůrky. Hamáčkovi vzal dvoje balení. Tatrman lže jako Zeman u Vrbětic. Sputnik v testech na Slovensku prý obstál se ctí. Ještě to musí stvrdit v nadřízeném, Kremlu podřízeném, Maďarsku. Na Sputnik se pořádá na Slovensku lynč. Kreml vyhrožuje, že si Sputnik odveze a domů přiveze. Rozzuřený Tatrman vypěnil: „Gratuluju, idioti. Vzali jste si zdraví milionu lidí na Slovensku jako rukojmí.



Bouchněte si šampaňské“. A není těch milionů příliš málo? Kdyby to šampaňské alespoň zaplatil, škrt jeden. Matovič, Zeman, Dmitrijev společně lžou, že Slovensko porušilo tajnou smlouvu, když testovali tam, kde neměli. Smlouva byla tak tajná, že sami nevěděli, o čem to sakra lžou. Lhali nadšeně a přesvědčivě, než se zjistilo, že lžou zbytečně. Zuří, že byl Sputnik shledán směšným. Dmitrijev, to je ten, který poslal Sputnik testovat do EMA, která je ovšem jiná EMA, než ta Ema, která má na starosti registraci vakcín. Pak to roztroubil po Rusi. Sputnik nebude, platit se bude. Tatrman lže dál. Lže jako Hamáček, je trapný jako Hamáček, ale není to Hamáček. Kdo je to?

Slovensko

Rusko zuří, Slovensko odhalilo jejich praktiky mafiánské federace. Rusko požaduje zásilku zpět. Ať si ji vezmou. Čím rychleji, tím víc líp. Slovensko porušilo tajnou smlouvu, kterou premiér Matovič tajně uzavřel. Paní prezidentka Čaputová pranýřuje kremelské směšné lži, Zeman o to víc s Kremlem lže. Lže jako o závod, jako by hlavní cenou byl věnec buřtů a ovarový šál.



Proti Sputniku se na Slovensku vede hybridní válka. Peskov štěká, že když nechce bratr Slovák, koupí jiný „Durak“. A tak se bude testovat slovenská šarže Sputniku v laboratoři OMCL v Kremlem zamořeném Maďarsku. To dá rozum. Výsledky předem připraveny. Nebojte. Rusko neodpovídá za nic, všechna rizika jdou za Slovenskem. Fakt to podepsal? Bývalý ministr zdravotnictví Krajčí považuje smlouvu za výhodnou. Ovšem pro koho, to nedodal. Pro Slovensko nikoli.



Fakt to někdo normální podepsal? Čeští lichváři se ještě mají od Kremlu co učit. Hodně co učit. Premiér Heger, ne ten herec, považuje smlouvu s Ruskem za dobrou, protože se chce Sputnikem očkovat hodně lidí. I falešný průzkum si na to udělali. Je to přeci jen herec. Dle Hegera, ne toho herce, ale pitomce, je dobrá i cena za variabilní Sputnik, ať už v prášku, nebo jako roztok.



Slovensko zaplatí za nekvalitní Sputnik, i když žádný nebude mít. Celá „sputniksranda“ je vyjde na 426 milionů korun. Doufám, že na Matoviče, Krajčího a Danka v Kremlu nezapomenou a desátek pošlou. Jak je ostatně zvykem.



ŠÚKL odhalil, že si každá šarže Sputniku dělá, co chce, že Kreml blokuje data, dokumenty a informace, že dodavatel nijak nezaručuje kvalitu, bezpečnost a účinnost. Dost! Dost už těch rusofobních „ľlžží“. Údaje z předklinických zkoušek, z výroben a z klinických testů? Co to je? A kde to jako tak narychlo máme vzít? Chytráci jedni. Na to nepomysleli? Výrobce dodal jen minimum informací, zbytek nepotřebují a momentálně to stejně nemůžeme nikde najít. Nemáme čas na nějaké dokumenty, vyskladňujeme Sputnik po miliardách. Zachráníme pro nás celý svět.

Pozdravy z Lebedie

Kremelská Orbánie radila Slovensku, ať očkuje neschválenou vakcínou bez testů. K čemu testy, když máme ruské vesty? Ruskému Sputniku na adenovir nehleď. Netestuj a rovnou schval! Užij certifikát od výrobce a drž hubu! Na co testy, když Kreml poslal výsledky? Orbán chtěl odvézt všechen Sputnik ze Slovenska. Chtěli 37 palet, dostali 46 lahviček. Jak Orbán šachoval, aby Sputnik kraloval? Pár dat tuhle navíc, tady zas trochu ubrat a tohle zcela pominout. Doba očkování, nezajímá, očkování rizikových skupin, to je pro jiné. Pak lze lhát, že západní vakcíny jsou fuj, že Sputnik je x krát to a x krát ono. V Chile kroutí hlavou a lkají nad mrtvými. Maďarsko začalo očkovat Sputnikem v únoru bez registrace od EMA. K obejití EU pravidel maďarská vláda zneužila schválení neregistrovaného Sputniku v Srbsku. V Srbsku Sputnik vládně zvládli a Orbán schválil srbskou zkratku.

Argentííína

Argentinský prezident se, zcela nenávistně k Ruské federaci, znovu nakazil Covidem 19, i když byl chráněn Sputnikem. Navíc si tu ostudu aplikoval v přímém přenosu před zraky milionů diváků. Oskar ho nemine. Doufejme, že se na hranicích Argentiny neshromažďuje ruské zelené mužstvo, aby mu vysvětlilo, jak moc se s tou opětovnou nákazou plete.

Brazílie

Brazilská instituce Anvisa zjistila, že Sputnik není kvalitní ani bezpečný. Dokumentace od ruských výrobců naznačuje, že sputnikové adenoviry obsahují živé viry, co se rády pomnožily. Kvalita v ruské výrobě se projevila, neumrtvil to totiž Borja dostatečně, přeci to není vrah virů. Vždyť je to jen nachlazení, tak copak? Protein E1, co to jako má být? A proč chcete vlastně do našich továren? Už čestné pionýrské nestačí? Být vámi, bych to nedělal, to byste si už nekoupili nic. V této záležitosti dokonce, považte, označili ruské výzkumníky za lajdáky. Že je hanba nefacká.

Aktuálně

Maďarsko ukončilo testy. Pokud je vůbec kdy začalo. Ruský Sputnik dodaný na Slovensko prolezl se ctí. Bylo to přeci předem jasné. Vše je už zas v naprostém pořádku. Tady se hodí ono Kalouskovo: „Někdo překvapen?“ Naštěstí ještě budou testovat v Rusku. Ufff. Suverénní sebevědomé státy musí akceptovat taktiku 4N. Nikoli ruskou taktiku 3N: „nikomu nic neříkat“, ale taktiku 4N: „neočkovat neschválenou, nečistou a nemrtvou vakcínou“.

Z veřejných zdrojů pohledem nevidomého