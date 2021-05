Koronavirové pandemii se dalo zabránit, konstatuje sžíravá analýza Světové zdravotnické organizace. V ČR zemřelo dalších 38 osob

Průběžné zpravodajství:

13. 5. 2021

- Koronavirové pandemii se dalo zabránit, konstatuje sžíravá analýza Světové zdravotnické organizace. Proti pandemii v lednu/únoru 2020 efektivně zasáhly jen východoasijské země, které měly zkušenost s epidemií SARS, evropské země a americké kontinenty varování ignorovaly až do doby, kdy se začaly plnit jejich jednotky intenzivní péče, když už bylo pozdě. Neexistuje efektivní koordinovaný globální systém, který by dokázal rychle zabránit pandemiím.

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

V ČR do 12.5. zemřelo 29 825 lidí, to je nárůst o 38 mrtvých. V nemocnicích je 1697

- Mexiko ve středu registrovalo dalších 3090 nákaz a 267 dalších úmrtí. Celkem v Mexiku zemřelo 219 590 osob.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Některá japonská města zrušila plány přijmout zahraniční sportovce pro Olymnpijské hry.- Boris Johnson oznámil, že se bude konat veřejné vyšetřování toho, jak se vláda postavila k pandemii, ale bude zahájeno až v roce 2022, a bude trvat několik let, takže je to k ničemu. Tajná interní analýza nekompetentnosti britské vlády v prvních měsících pandemie byla potlačena.- V indických řekách vyplavalo dalších asi 90 mrtvol osob, které zemřely na covid.- Tisíce Kambodžanů hladovějí v důsledku přísného lockdownu. V Kambodži byla nákaza zprvu minimální, ale počet nákaz, který v únoru 2021 byl asi 500, stoupl tento týden na 20 695 a 136 lidí zemřelo.- Rusko zaznamenalo první nákazu indickou variantou.- V Nepálu v důsledku intenzivního šíření nákazy zavládl politický chaos. V úterý Nepál zaznamenal 9483 nových nákaz a 225 úmrtí. Je to za jediný měsíc třicetinásobný nárůst.12. května očkovala Čína za jediný den 11,6 milionů lidí, celkem je v Číně očkováno 354 milionů lidí.- Čína podpořila návrh Světové zdravotnické organizace na suspendování patentů pro vakcíny proti covidu. Farmaceutické společnosti tvrdí, že to šíření vakcín nenapomůže. Británie a Evropská unie zaujímají k tomuto návrhu skeptický postoj, i když uvádějí, že jsou ochotny o tom jednat.- Vakcíny typu mRNA (Pfizer/BioNTech a Moderna) zřejmě dokáží neutralizovat indickou variantu covidu-19, konstatovala ve středu EMA, Evropská léková agentura.- Čína dodala půl milionu vakcín Sinopharm do Bangladéše ve snaze zaplnit mezeru způsobenou omezením zahraničních dodávek vakcín z Indie.- Švédsko odloží rozvolňování karanténních opatření ohledně určitých veřejných shromáždění jako jsou fotbalové zápasy až do 1. června.