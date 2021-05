Britské Channel 4 News: Proč útočí Izrael na novináře? Ona vás pravda bolí?

15. 5. 2021

Rada bezpečnosti OSN bude zasedat v neděli. a bude jednat o zhoršující se situaci.





Je tady tolik lidí, kteří pevně podporují naši věc. Protože my máme právo žít jako kdokoliv jiný.Já jim chci vzkázat: Přestaňte zabíjet děti.Demonstranti se vydali k izraelskému velvyslanectví, tedy co nejblíže, co se k němu mohli dostat. Požadovali ukončení bombardování Gazy. Tam už téměř týden se dějí věci podle vražedného vzorce. Hamas odpaluje rakety do Izraele, Izrael útočí odvetou, jak tvrdí, proti terčům organizace Hamas.Dnes se nemluvně Omar Hadidi probudilo v nemocnici v Gaze už jako jedináček. Jeho matka a bratři byli usmrceni, když Izrael bombardoval dům v šatijském uprchlickém táboře.Otec dítěte Mohammad al-Hadidi: Oni se zaměřili na dům, v němž moje rodina byla. Tam žádné rakety nebyly, jen ženy a děti. Žádné rakety, jen pokojné děti, oslavovaly Eid. Co udělali, že si tohle zasloužili? Jejich dům zasáhla raketa. Jim nad hlavami, bez varování.Izraelská armáda tvrdí, že civilistům v této budově poskytla dostatečné množství času, aby z ní odešli, než se stalo tohle. Byla to budova s kancelářemi mezinárodních médií, včetně tiskové kanceláře Associated Press a televize Al Jazeera. Izrael tvrdí, že Hamas měl v té budově vojenský materiál a takové budovy jsou právně uznávané vojenské terče.Od pondělka byly odpáleny tisíce raket z Gazy na území Izraele. V sobotu byla zasažena obytná čtvrť v Aštotu."Žili jsme tu pokojně a klidně, mám tři děti, víte, malé děti, a musím jim nějak vysvětlit, co se tu stalo. Proč se to děje. Takže to není triviální situace."Někteří varují před potenciální občanskou válkou v Izraeli. Po násilí ve smíšených arabsko-židovských komunitách jako Lod, kde se v pátek večer střetli arabští demonstranti s policií.No, za okamžik budeme hovořit s Ohadem Zemetem z izraelského velvyslanectví v Londýně, ale také jsem mluvil s palestinským novinářem Jusefem Hamašem, který je v Gaze, a zeptal jsem se ho, jaká je situace tam, kde je, právě teď.(vyjmenovává různá místa, která jsou bombardována, v záběru je slyšet výbuchy). Slyšíte to?Ano, slyšíme to.(při každém dalším výbuchu se přikrčí a otřese strachem)_ Tohle je náš každodenní život, v tomhle.Dostávají lidé varování, aby utekli?Někdy ano, ale není to vůbec zaručeno. Včera večer, vlastně dneska ráno byla zasažena budova, kde bylo 18 lidí a 9 z nich bylo usmrceno. Bez jakéhokoliv varování.Takže zůstávají lidé doma, anebo odcházejí do středisek pro uprchlíky?Z většiny oblasti lidé museli uprchnout na sever do škol. Já v tom žiju, můj dům byl vybombardován. Musel jsem třikrát utéci. Tohle je už čtvrtý dům.Co se stalo, když byl váš dům vybombardován?Nevím, co se stalo s mým domem. Zaútočili na můj dům dvakrát. Podruhé, ve středu, než jsem utekl se svými rodiči, šel jsem do svého domu přinést si pár věcí, pár věcí pro manželku, ale oni zaútočili napotřetí, když jsem v tom domě byl. Šílenství. Musel jsem ještě jednou utéci.My slyšíme to bombardování. V pozadí. Jak je to daleko?Nejsem si jist, ale možná půl kilometru. Tohle není opravdu hlasité. To nejsou letadla. F 16. To bych totiž neměl signál a slyšeli byste to jasně.Takže tohle je dělostřelecká palba. Od pozemních sil.Ano.My jsme dnes viděli, že byla zasažena další budova. Používala ji média, používala ji tisková kancelář Associated Press. Byla vlastně média v Gaze vyřazena z provozu?Některá byla vyřazena z provozu. Ta výšková budova byla zničena bombardováním před hodinou, kanceláře v ní měla místní i mezinárodní média. Jako novináři, my normálně víme, že podle mezinárodního práva bychom neměli být terčem útoků. Ale já si myslím že oni nerespektují. (výbuch, novinář sebou trhne) oni nerespektují žádné mezinárodní právo. V Gaze už není bezpečí nikde.No, během poslední hodiny telefonoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu s prezidentem Bidenem. Tvrdil mu, že Izrael dělá všechno, co je v jeho silách, aby nezabíjel civilisty.Ve studiu s námi je nyní Ohad Zemet, mluvčí izraelského velvyslanectví v Londýně. Děkuji, že jste přišel. Proč útočí Izrael na novináře? Ona vás pravda bolí?Izrael neútočí na novináře. Svoboda projevu je jedním ze sloupů naší demokracie. Stalo se to, že Hamas, ta radikální džihádistická organizace, tohle je jejich taktika. Skrývali svou výzvědnou službu, aparát a také zařízení, v budově médií.Vy říkáte, že vojenská rozvědka Hamasu měla úřadovny v téže budově? Máte pro to nějaké důkazy? Které byste mohli zveřejnit?Nevím, jestli můžeme zveřejnit izraelské výzvědné informace ohledně toho, co vybíráme jako terče útoků, doufám, že to budeme moci zveřejnit, ale výběr každého cíle se děje v souladu s mezinárodním právem. Zaměřujeme se jen na vojenské cíle. A vlastně -No ale vy přece můžete říct, že všechno je vojenský cíl. Mezinárodní právo zdůrazňuje, že zaměřování se nejen na lidi, ale i na civilní majetek, je válečný zločin.Mohu vám říci, co mezinárodní právo zdůrazňuje v tomto specifickém případě. Praví, že můžete zaútočit na vojenský cíl, ano? Musíte to udělat přiměřeným způsobem. A to my děláme. My ty lidi varujeme, posíláme jim esemesky, telefonujeme jim. Zacházíme daleko dál, než co vyžaduje mezinárodní právo. Protože chceme minimalizovat civilní raněné a mrtvé. Bohužel, Hamas, džihadistická organizace, která chce nahradit Izrael nějakým islamistickým státem, tohle je jejich taktika. Oni byli v té budově právě proto.Poslali jste esemesky a telefonovali jste těm dětem, které byly usmrceny v Gaze v tom uprchlickém táboře? Varovali jste je? Dnes bylo usmrceno deset lidí. A většinou to byly děti. V tom uprchlickém táboře.á neznám podrobnosti tohoto incidentu. Vím, že když můžeme, poskytujeme předem varování a snažíme se minimalizovat civilní oběti. Zaměřujeme se jen proti cílům Hamasu. Takže my se nezaměřujeme na děti. Nezaměřujeme se na civilní infrastrukturu. My se zaměřujeme na cíle Hamasu. Tato válka, tento konflikt, je velmi obtížnou bojovou situací. Snažíme se to minimalizovat daleko víc než jakákoliv jiná armáda v obdobné situaci.Svět vám prostě musí holt věřit, že každá jednotlivá bomba, každý dělostřelecký granát, zasahuje místo, kde byl také Hamas. A to vlastně můžete říkat o všech místech v Gaze. Je to naprosto přeplněné místo. Jak víte. Takže je velmi obtížné, že, když tam umírají civilisté.Je to tragické, když umírají lidé.Ale je to také válečný zločin páchat tyto vedlejší škody. Když víte, že dojde k těm vedlejším škodám a k civilním obětem.Můžu vám říct konkrétně, že každý plánovaný útok se děje po právních konzultacích. Máme mezinárodní právníky, znám je osobně, a ti jednají podle zásad proporcionality. A můžu vám říct, my máme robustní právní systém. Takže jestli si vy myslíte, jestli si někdo myslí, že nějaký útok nebyl proveden podle mezinárodního práva, mohou se obrátit na soudy. A máme Palestince, kteří se mohou obrátit na izraelské soudy, v Palestinské správě neexistuje nezávislé soudnictví. Takže se mohou obrátit na naše soudy a naše soudy to budou prověřovat.Vím, že Izrael často argumentuje, že Hamas nese odpovědnost za ty civilisty, usmrcené v Gaze. Protože odpaluje rakety do Izraele. V souladu s touto logikou nese Izrael odpovědnost za smrti lidí zabíjených ve vaší zemi, v Izraeli. Deset lidí, kteří byli usmrceni od pondělka, to je vina Izraele.Musíme nezapomínat a musíme porozumět, jak to všechno začalo. Měli jsme sedm let relativního klidu. Hamas se svou džihádistickou ideologií se snaží pobuřovat lidi, během tohoto svatého času ramadánu. A v té svatyni v Jeruzalémě. A když oni, se svou ideologií, začnou odpalovat rakety, aby získali politickou podporu v palestinské společnosti, my musíme jednat na ochranu našich lidí. My jsme tuhle válku nechtěli, my jsme deeskalovali.Vy jste šikanovali věřící, používali jste ochromující granáty v mešitě al Aqsa. V jedné z nejsvětějších muslimských mešit. To jste udělali nesmírně provokativní věc. Tím to všechno začalo, že?Ne. Stalo se to, že během každého ramadánu máme v Jeruzalémě statisíce věřících. My chráníme svobodu náboženství. A tato džihádistická organizace Hamas ponoukala lidi, aby si shromáždili kamení a házeli jimi na policii. A policie potřebovala tu situaci zvládnout. Na ochranu životů.Dovolte mi, abych se vás zeptal na to, co se děje ve městech. Protože to je velmi znepokojující. Viděli jsme lynčující davy extremistů, židovských extremistů útočících na muslimy, a viděli jsme také útoky proti synagogám. a židovským cílům. Tohle je konflikt, který se nyní šíří do židovských měst. Způsobem, jakým se to dosud nikdy nedělo. Vy přece musíte deeskalovat, jinak to -V Izraeli vidíte, že všechny politické strany političtí předáci, premiér, prezident, všichni odsuzují to násilí. Musíme více ukazovat, že lidé navzájem spolupracují. Právě jsem četl o majiteli restaurace, zeptali se ho, jaké máte pocity, když vám Arabové vypálili restauraci? A on řekl: Více Arabů mi přišlo pomoci uhasit ten požár a obnovit tu restauraci. Musíte se dívat na tohle. V Izraeli je daleko více lidí, kteří chtějí žít v míru. Problémem je, i izraelští Arabové to říkají, Hamas nás nezastupuje, to je radikální džihádistická ideologie. My chceme žít v míru.