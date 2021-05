Koronavirus: Indická varianta by mohla vážně ohrozit rozvolňování v Británii, varuje Johnson. V ČR zemřelo dalších 29 lidí

Průběžné zpravodajství:

15. 5. 2021

V pátek 14.5. ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 1050 denních nákaz. V ČR do 14.5. zemřelo 29 886 lidí, to je nárůst o 29 mrtvých. V nemocnicích je 1500 osob. . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 652 238 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí.



Průměrný počet nákaz za posledních 7 dní je v ČR 74 na 100 000 obyvatel, za posledních 14 dní 180 na 100 000 (v Británii je to nyní 23,1 nákaz na 100 000)

V pátek 14. 5. bylo v ČR očkováno 79 328 osob, ukončeno bylo očkování u jen 6538 osob. První dávkou bylo dosud očkováno 2 974 419 lidí, druhou dávkou 1 079 196 osob.







- V Británii se vyskytlo, především v severoanglickém Boltonu, ale i například na jihu Glasgowa a v jiných místech, celkem už 1313 případů nákaz indické varianty. Vědci usuzují, že je nakažlivější než britská varianta, která je nakažlivější než původní varianta koronaviru. Pozná se to podle toho, že nakažlivější varianta převládne nad předchozí. Německo zamýšlí označit Británii za zemi, kam se v důsledku šíření indické varianty nebude smět jezdit. Britští vědci poukazují na to, že Británie má velmi efektivní sekvenování případů nákaz, a tak je schopna registrovat nákazy nové indické varianty, která může existovat i v řadě dalších evropských zemí, ale bez jejich vědomí o tom. Boris Johnson v pátek zkrátil dobu očkování druhou dávkou z 12 na 8 týdnů, jenže vědci poukazují, že zrychlení očkování obyvatelstva není rychlým řešením: vakcína je účinná až po čtrnácti dnech po druhé dávce, očkování tedy začne působit až za řadu týdnů. Zatímco první dávka vakcíny chrání očkované velmi efektivně před hospitalizací a úmrtím, jen částečně chrání před šířením nákazy, před nímž chrání až druhá vakcína. Epidemiologové varují, že plánem od pondělka rozvolnit karanténní opatření Johnson jako obvykle znovu riskuje životy. Jako obvykle se totiž nová nákaza šíří nejprve mezi mladými lidmi, očekává se, že i jako dříve se později rozšíří mezi starší.- V ČR se rozšířil falešný mýtus, podporovaný podvodnými lékaři, že ten, kdo koronavirus prodělal, očkování prý nepotřebuje. Po sociálních sítích se šíří lživá videa, podporující tento mýtus. Je to nebezpečné, protože lidé mohou onemocnět covidem napodruhé, a to i s těžším průběhem. Očkování je životně důležité, ať jste covid prodělali nebo ne.- Druhý rok pandemie je vražednější než první, varuje Světová zdravotnická organizace.