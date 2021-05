Zdravotní sestra, která zachránila Borisi Johnsonovi život, zhnusena odchází ze zdravotnictví: "Konzervativci nemají pro zdravotnictví respekt""

Zdravotní sestra JennyMcGee, která loni na jaře v londýnské nemocnici hlídala po dvě noci na jednotce intenzivní péče vážně nemocného, covidem nakaženého Borise Johnsona, aby mu nepoklesla míra kyslíku v krvi na nebezpečnou úroveň, oznámila, že z absolutní deziluze nyní z britského zdravotnictví odchází, "protože Johnsonova vláda nemá vůči zdravotnikům a britskému zdravotnictví vůbec žádný respekt".





"Nejsou ochotni nám projevit respekt a ani dát plat, jaký si zasloužíme. Mám už toho prostě dost. Tak jsem oznámila, že odcházím," řekla McGeeová. Johnsonova vláda navrhla pracovníkům britského zdravotnictví, kteří zachránili od začátku pandemie statisíce životů, zvýšení platů o 1 procento (!)-



Jenny McGeeová také prozradila, že když ji po svém uzdravení Johnson pozval do Downing Street - domnívala se, že jí chce jen diskrétně poděkovat - ukázalo se, že jeho zaměstnanci chtějí aby s Johnsonem pózovala pro různé propagandistické fotografie.



McGeeová je také velmi kritická vůči tomu, jak se Johnsonova vláda postavil k pandemii: "Mnoho zdravotních sester má názor, že vláda nevedla zemi zrovna efektivně - ta nerozhodnost, tolik rozporných prohlášení. Bylo to opravdu zničující."



Výroky McGeeové jsou obsaženy v novém dokumentárním filmu televize Channel 4 o 15 měsících covidu v Británii, který se bude vysílat 24. května. Jeho název je The Year Britain Stopped - Onen rok, kdy se Británie zastavila.



