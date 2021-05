Zápach smrti z covidu ovládl indický venkov, lidé házejí mrtvoly do řek

Průběžné zpravodajství:

20. 5. 2021

- "Lidé umírají za kratší dobu, než je týden." V Argentině dosáhl denní počet nákaz 35 000, v úterý tam na covid zemřelo 744 osob. Umírají i čtyřicetiletí. Argentina je co do počtu nákaz třetí nejhorší na světě, po Indii a po Brazílii a čtvrtá nejhorší co do celkového počtu úmrtí, za Indií, Brazílii a USA.- Schválené vakcíny jsou účinné proti všem variantám covidu-19, informuje Světová zdravotnická organizace.- Psi jsou schopni lépe identifikovat nákazu covidu-19 než laterální testy, zjistila francouzská studie. Psi jsou schopni identifikovat nákazu covidem s 97 procentní přesností.- Maďarsko nemá zájem o další miliardy vakcín BioNTech/Pfizer, které objednává Evropská unie.- Nejnovější údaje z Indie jsou trochu pozitivnější než dosud, naznačují mírný poklesl. Indie zaznamenala 276 100 nových denních nákaz a 3874 úmrtí- Čína uvedla, že poskytuje vakcíny nejméně čtyřiceti africkým zemím.- Jižní Korea bude zkoušet, zda lze použít vakcíny AstraZeneca pro jedno a vakcíny Pfizer pro druhé očkování.- Malawi zničila téměř 17 000 dávek vakcíny AstraZeneca, protože jsou od poloviny dubna prošlé, i když odborníci upozornili, že to nevadí a vakcíny je přesto možno použít. Ministr zdravotnictví obvinil "propagandu" z toho, že se obyvatelstvo nechce nechat očkovat.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE