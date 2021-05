Jeho Eminence opět nakládá

3) American Economic Association (to "The" je tam špatně, což je taková malá pozoruhodnost, do obrázku nicméně pěkně zapadající) je, jak již jistě tušíte, organizace, jejíž členem se stane každý, kdo vyplní členskou přihlášku a zaplatí příspěvek. I zde je členský příspěvek na Ameriku překvapivě nízký; pokud dosvědčíte, že jste ze zchudlé středoevropské rodiny, platíte jen 24 dolarů ročně (ti nejbohatší platí jen 44 dolarů, takže i tam je to za babku). I zde nemusíte dosvědčit své vzdělání, publikační činnost, atakdále atakdále, to už víte.