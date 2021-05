Squaterský kolektiv symbolicky zabavil kancelář exekutora Ivo Luhana

25. 5. 2021



Ten si znovu vyměřil statisícovou odměnu za někdejší vyklizení Autonomního sociálního centra Klinika, přestože jeho praxi označil za zcela nepřijatelnou i Ústavní soud.



Squaterský kolektiv Opravdu dobré squaty (ODS) symbolicky zabavil kancelář exekutora Ivo Luhana. Ten si, z rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) nezákonně, vyměřil téměř třísettisícovou odměnu za někdejší vyklizení Autonomního sociálního centra Klinika na pražském Žižkově. Přestože je suma podle soudu v příkrém rozporu s právem, Luhan jeho stanovisko nerespektoval a znovu sám pro sebe stanovil podobně neúměrnou odměnu ve výši téměř čtvrt milionu.

„Luhanův argument, že snížením odměny by byl takřka odsouzen k nucené práci, je směšný. Navíc když jde o činnost, kterou společnost nijak nepotřebuje! Proto jsme se rozhodli symbolicky po Luhanovi navrácení celé sumy požadovat stejným způsobem, jakým to on a jemu podobní dělajípo celém Česku běžně. Jestliže se rozhodl peníze nevrátit, jednoduše jeho úřad zapáskujeme a exekučně obsadíme“, vysvětlil jeden z přítomných aktivistů, Lukáš Cibulka.ODS na recepci kanceláře Exekutorského úřadu Prahy 1 žádali setkání či kontakt s údajně nepřítomným Luhanem. Když se jej nedočkali, tamější vybavení polepili samolepkami „Exekučně obsazeno“. Po Luhanovi chtějí vrácení neoprávněně získané sumy. Zdůrazňují, že jsou ochotni se domluvit na splátkovém kalendáři.Cílem ODS není pouze vymoci respektování Ústavního soudu, ale také upozornit na dlouhodobě antisociální a široce kritizovaný systém exekucí v České republice. „Mnoho lidí končí kvůli drobným a zanedbatelným prohřeškům v doživotní dluhové pasti a nemají téměř žádnou možnost se bránit hamižnosti lidí jako Ivo Luhan, který se momentálně snaží okrást kolektiv Kliniky. Současná exekutorská praxe musí skončit, jinak budeme brzy žít v zemi prázdných domů, chudých lidí bez domova a hrstky boháčů obklopených nenasytnými exekutory,“ podotkl Cibulka.Kolektiv ODS vznikl v roce 2019 s cílem konstruktivně kritizovat nedostupnost bydlení i dlouhodobě represivní přístup České republiky ke squatingu. Aktivisté pořádají kulturní akce v opuštěných a chátrajících domech.Autonomní sociální centrum Klinika vyklidila Luhanem najatá ostraha v lednu 2019 po pěti letech fungování. Exekutor si vyměřil odměnu 360 000 korun, následně ji pod tlakem okolností snížil na dvě třetiny. I tuto částku ale ÚS označil za nepřijatelnou. „Z ústavněprávního hlediska [je] v příkrém rozporu nejen s judikaturou, relevantní komentářovou literaturou a standardními metodami interpretace práva, ale také s obecným principem elementární spravedlnosti,“ uvedl soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Nález je dostupný na webu ÚS.Snímky z akce naleznete v příloze či na facebookové stránce ODS (Opravdu Dobré Squaty)Video z akce: https://vimeo.com/554359692 Kontakt: opravdudobresquaty@riseup.net