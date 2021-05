KLDR a postkomunistická levice

26. 5. 2021 / Boris Cvek

Nav pořaduprobíhá v posledních dnech čtení ze svědectví uprchlíků z KLDR. Pozoruhodné je to, že to je tak trochu jako četba z tradiční společnosti 19. století. Podvýživa obyvatel, dětští bezdomovci umírající hlady, zákaz zamilovanosti, sex jako tabu, zákaz potratů. Systém kast: vyšší kasty mají blahobyt, nižší jsou na hranici smrtí hlady.

Jak dobře víme z tradičních evropských společností, vysoká bigotnost, tabuizování sexu atd. nevede k lepší ochraně před sexuální perverzí a zneužíváním. V korejské lidově demokratické armádě se znásilňovat nesmí, je za to prý sedmiletý trest v pracovních táborech. Ale realita je opačná: znásilňuje se tam jak na běžícím pásu. Ženy mají vojenskou službu povinnou a muži toho využívají.

Výborně to ilustruje absurditu středověkého přístupu k trestné činnosti: budeme hrozit třeba i lámáním v kole, mučením, popravami a lidé se zaleknou. Nezaleknou se. Proč? Protože není možné efektivní vyšetřování. Kdyby pachatel věděl, že bude identifikován a usvědčen, což je základ moderní kriminalistiky, ke snížení jeho motivace ke zločinu netřeba lámání v kole.

To je princip moderního boje s korupcí pomocí transparentnosti veřejných financí. Nemusíte mít drakonické tresty proti korupci. Naopak drakonické tresty v systému, kde policie a justice slouží mafii, jsou vhodným prostředkem k zastrašování nevinných. Proč by nemohl být třeba v kole lámán ten, kdo proti znásilňování bojuje? Mohl, dokonce to v systému jako KLDR dává smysl.

Další věc, kterou dobře známe z minulosti: zákaz potratů nevede k tomu, že by potraty vymizely. V KLDR probíhá sofistikovaný, nelegální systém interrupcí. Když ale nemáte peníze, musíte se spokojit s nějakým jedem. Samozřejmě život ženy je ohrožen vždy.

Někdo by mohl říci: jak je možné, že z komunistické myšlenky vzniklo něco tak odporně bigotního? Zákaz potratů, zákaz milostné lásky, kastovní struktura společnosti… Podívejte se ale na komunisty do Ruska nebo koneckonců i na naše komunisty. Šéf ruských komunistů Zjuganov, dědic Leninův, dostal medaili od moskevského patriarchy.

Tito komunisté fakticky podporují současný velkokapitalistický, na sociálním útlaku a ultrakonzervativních hodnotách postavený režim. Proč? Protože se z nich během totalitní vlády v SSSR stali lidé s vrchnostenskou mentalitou. A jako vrchnost mají svého báťušku v Putinovi. Podívejte se, jak to české komunisty táhne stejným směrem: do Ruska, do Číny, mafiánské systémy kapitalismu 19. století s naprostým popřením jakékoli emancipační myšlenky a veřejné kontroly moci je přímo fascinují.

Když „radikální levice“ v Evropském parlamentu podporovala humánní přístup k uprchlíkům, což je normální levicová agenda, a Okamura obviňoval i české komunisty z této levicové agendy, česká komunistka Konečná mu za to hrozila žalobou. Všechno to do sebe zapadá. A KLDR je takový křišťálově průhledný, do dokonalosti vyvedený etalon této „levicovosti“.