Sankce nikdy nic nedokázaly. Stejné to bude i s Běloruskem

27. 5. 2021



Něco v Bělorusku dokáže změnit jen angažmá a interakce ze zahraničí s tamějšími lidmi, argumentuje Simon Jenkins



Bělorusko je vzorem neúčinnosti ekonomických sankcí. V roce 2004, když zmizeli v Bělorusku dva opoziční politici, EU zavedla proti Bělorusku zbrojní embargo. Nemělo to žádný dopad. V roce 2006 byly cílené sankce zaměřeny na 15 vrcholných běloruských politiků včetně Lukašenka. Zase nic. Po loňských zfalšovaných volbách je terčem sankcí z EU 88 Bělorusů a sedm institucí. Nezabránilo to ničemu.



Každá forma ekonomické agrese má důsledky. V Rusku a v Číně omezují sankce moc oligarchů a ti jsou proto daleko poslušnější vůči státu. Sankce proti Moskvě za anexi Krymu stály EU 100 miliard euro. Nezměnily Putinovu politiku ani v nejmenším. Ten teď hromadí vojska na hranicích Ukrajiny.Donald Trump zaměřil sankce proti Íránu na 1733 organizací, jenže Írán nyní vyrábí více obohaceného uranu než před zavedením sankcí. Jediným důsledkem sankcí je, že se Írán stal naprostým klientem Číny, která mu poskytla proti USA 400 miliard dolarů. Poražen byl Trump, ne íránští ajatolláhové.Expert na sankce z Columbia University Richard Hanania je ohledně sankcí sžíravý. Sankce mají obrovskou humanitární cenu, oslabují nepřítele sankcionovaného režimu, umlčují kritická média, zavírají dveře a potlačují vznikající opozici. Nikdo si vážně nemyslí, že Čína oslabuje svůj útlak vůči Ujgurům nebo vůči Hongkongu v důsledku západních sankcí.Nejsmutnější obětí machisma sankcí je takzvaná měkká moc. Já bych, píše Simon Jenkins, investoval milion liber do rozšíření vysílání BBC do východní Evropy a do podpory dalších médií pro disidenty. To by mělo daleko větší cenu než miliardy dolarů zrušeného obchodu. Totéž platí pro vzdělávání mládeže v těchto režimech - například pozvěte mladé lidi z Číny ke studiu v Británii a v USA. Vítejte soukromé podnikatele z autoritářských režimů, pořádejte konference s jejich akademiky, hrajte s nimi sportovní utkání a obdivujte jejich památníky. Taková práce má dlouhodobé dopady. Kontakt podporuje rozhovory o svobodě. Mlčení sankcí podporuje jen samolibost diktátorského režimu - i naši vlastní.Podrobnosti v angličtině ZDE