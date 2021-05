Město použité jako laboratorní test pro CoronaVac přináší konečné pozitivní výsledky

1. 6. 2021 / Fabiano Golgo





Oficiální výsledky klinického výzkumu, který hodnotil masové očkování proti covidu-19 provedené vakcínou CoronaVac, zaznamenalo pětadevadesátiprocentní snížení úmrtí na covid-19. Navíc očkování 27 160 obyvatel města, které má odhadovanou populaci 45 644 lidí, umožnilo snížit počet hospitalizací na toto onemocnění o 86% a symptomatických případů o 80%.





Lékařský ředitel klinického výzkumu na Butantanově institutu Ricardo Palácios pochválil výsledek výzkumu, který prokázal, že je zřejmě možné pandemii zvládnout, pokud bude očkováno přibližně 75% populace. To bylo možné, protože město bylo rozděleno do čtyř skupin, které dostaly vakcínu, a ještě předtím, než bylo ukončeno očkování druhou dávkou, bylo již možné pozorovat pokles případů, hospitalizací a úmrtí.



"V modré skupině, v poslední, která byla očkována v rámci klinického výzkumu, se nám podařilo dosáhnout účinku očkování týden před druhou dávkou." Tato skupina, i když ještě nedokončila očkování, má prospěch z ochrany poskytované ostatními očkovanými skupinami. To je hmatatelný důkaz nepřímého účinku očkování,“ vysvětlil Palácios.



Tento účinek byl prokázán i jiným způsobem, když jsme viděli, že neočkovaní lidé, jako jsou děti a dospívající, kteří nemohou užívat přípravek CoronaVac, zaznamenali také prudký pokles případů.

