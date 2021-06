Potřebujeme vodu v krajině? Co pro to dělají opoziční strany?

7. 6. 2021 / František Řezáč





Po Sametu to byl šest let Josef Lux a nyní známý opoziční politik Marian Jurečka čtyři roky ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Tedy dohromady deset ze třiceti.







I on byl v oné debatě na ČT.







Ptejme se tedy, co udělali tito ministři pro ochranu krajiny!







Josef Lux, pravicový lidovec, spolutvůrce privatizace v zemědělství, už nám to nepoví.







Ani pan Jurečka ne. On si vždy obratně najde odůvodnění, proč nešlo to, co by byl tak rád chtěl.







Zůstaňme tedy na tom, co je jasné. Za to, jak vypadá naše krajina, nesou odpovědnost také dnešní opoziční politici od Sametu do roku 2014. A dneska nám budou vykládat, že za všechno může Agrofert a ďábel Babiš. Starou belu.







Jak vypadá naše krajina na Tachovsku, jsme viděli na sobotním výletě našeho Totemu Plzeň. Obrovské lány, po nichž stéká voda jako po střeše.







Plzeňský deník referuje o lokálních záplavách na příkladu Benešovic u Stříbra. My jsme jen tak tak včas unikli a spoušť jsme viděli z vlaku, který musel jet pomalu úseky s vodou, proudící kolem kolejí.







Povšiml jsem si na stanici Třemešné a podlél trati množství dříví z pokácených stromů kolem trati. Ochránci přírody i v BL protestovali a já jim takto oponoval: Technické normy ochrany železnice dělá EU, Správa dráhy jen plní uložené úkoly. Stěžovat si je možné v Bruselu.







Podobně je to i s ochranou krajiny a zemědělstvím. To se taky dělá v Bruselu, včetně dotací. Nejenom Agrofertu.







Už si tam někdo z Pirátů či lidovců stěžoval a žádal změnu parametrů velikosti pozemků a opatření k zadržování v krajině? (O ODS ani ČSSD si iluze dělat nemusíme).







Nevím o tom. Možná mě někdo opraví.







Řešení jsou známá a mluví o nich v televizi i pan Jurečka, malý zemědělec, viz Novinky: Jurečka převedl farmu na manželku, ta pobírá eurodotace na plochu dál... Ha ha ha. Jurečko, svému bratru vyčítáš v oku třísku a sám tam máš břevno? Jsi křesťan? Tak si najdi přesně, co pravil Náš Pán.







Pánové opozičníci, když už nás máte za blbce, tak z nás aspoň nedělejte blbečky.







Děkujeme, nechceme..!