Anglie čelí třetí vlně koronaviru v důsledku indické varianty. Nejzranitelnější občané jsou znovu nechráněni

8. 6. 2021



Mezitím dokázal nový výzkum z Ústavu Francise Cricka, že ochrana od dvou vakcín Pfizer před variantou Delta podstatně zeslábne za několik málo měsíců a u starších lidí.





Neschopnost vlád jednat rychle bude zjevně znovu stát životy, varuje londýnská profesorka klinické medicíny Christina Pagel



Od začátku dubna se nákaza novou indickou variantou v Anglii každých osm dní zdvojnásobuje. Tato varianta Delta je nyní v Anglii dominantní a podle nedávné analýzy vládní organizace Public Health England má tato varianta daleko vyšší nakažlivost než předchozí britská varianta.



Být očkován pouze jednou vakcínou je proti indické variantě Delta málo efektivní a může to vést k vlně hospitalizací.Britská vláda věc zanedbala a meuzavřela včas hranice s Indií. Indie informovala o existenci nové znepokojující indické varianty dne 24. března 2021. V předchozích čtrnácti dnech se tam počet nákaz více než zdvojnásobil. Britská vláda konečně zakázala cestování z Indie až 23. dubna 2021. Škoda se už mezitím stala.Dokument britských vládních vědců z 11. května ze skupiny Sage varoval, že ověřené důkazy, že varianta Delta je nakažlivější, "mohou přijít příliš pozdě". "Jsou-li důkazy nejisté," varovali vědci, "riziko přehnané reakce se zdá být malé ve srovnání s potenciálním prospěchem odložení třetí vlny až na dobu, kdy bude více lidí očkováno".Jejich obavy byly důvodné. Začátkem dubna tvořila varianta Delta jen 0,2 procenta sekvenovaných nákaz v Anglii. O čtrnáct dní později už to bylo více než 3 procenta. 15. května, jen sedm týdnů poté, co byla tato varianta v Británii poprvé identifikována, už tvořila 38 procent sekvenovaných nákaz.V polovině května, kdy Public Health England konečně eskalovala Deltu v "znepokojující variantu", začali mít vědci z vládní skupiny Sage už opravdu velké starosti. Modelování dokázalo, že varianta, která je o 40 procent nakažlivější než britská varianta Alpha, by mohla vyvolat obrovský nárůst hospitalizací - i kdyby byly proti ní vakcíny efektivní. Podle záznamů z jednání Sage z 13. května je pravděpodobné, že Delta je o 50 procent nakažlivější.Nicméně 17. května britská vláda rozvolnila většinu karanténních opatření. Byly otevřeny skoro všechny prostory v místnostech, byly dovoleny návštěvy v domácnostech a střední školy už nemusily nosit roušky. Mezitím se nákaza variantou Delta dál nezadržitelně šířila. v týdnu 22. května už tvořila téměř 60 procent veškerých sekvenovaných nákaz v Anglii.Tou dobou už existovaly ověřitelné důkazy, že je varianta Delta nebezpečná, avšak nebyly k dispozici včas, aby zabránily její dominanci. Mezitím dokázal nový výzkum z Ústavu Francise Cricka, že ochrana od dvou vakcín Pfizer před variantou Delta podstatně zeslábne za několik málo měsíců a u starších lidí. (Crickův institut neuvedl jasně, kolik je to měsíců a jak staří jsou to lidi.) Nejstarší britská populace byla očkována druhou vakcínou už před čtvrt rokem.Británie bohužel vpustila do země indickou variantu Delta. (V ČR je také přítomna.) Třetí vlna nákazy v Británii začala před osmi týdny, kdy varianta Delta zahájila svůj pochod k dominanci.Poučení je jasné. Británie nemá řádně uzavřené hranice. Jako obvykle, vláda nereagovala na rané signály exponenciálního šíření nákazy. Každý týden jsem hlouběji znepokojena nárůstem nákazy varianty Delta. Zůstávají tři otázky: Vzhledem tomu, že důkazy už teď máme, bude vláda schopna potlačit šíření této varianty? Uzavře konečně vláda hranice tak, aby byl ochráněn očkovací program? A jestliže u nás vznikne nová, horší varianta, budeme schopni ji potlačit včas?Kompletní článek v angličtině ZDE