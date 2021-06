Barack Obama varuje, že republikáni v Americe postupně zlikvidují demokracii

10. 6. 2021

Obama varoval své spoluobčany, že si musejí "uvědomit, že cesta k nedemokratické Americe se neuskuteční jedním rázem", ale dojde k tomu postupně, v "celé řadě kroků", tak, jak to dělají autoritářští vládci v Polsku a v Maďarsku.Obama poskytl interview televizi CNN onoho večera, kdy dva senátní výbory zveřejnily analýzu o násilném útoku proti americkému Kapitolu, k němuž došlo 6. ledna 2021.Během tohoto útoku, který vyvolal Donald Trump svými lžemi, že prezidentské volby vyhrál on, zahynulo pět osob. Jak známo, Republikáni v Senátu odmítli schválit impeachment Donalda Trumpa, takže Trump může znovu kandidovat na prezidentský úřad r. 2024.Minulý měsíc republikáni zablokovali vytvoření komise, která měla vyšetřovat útok na Kapitol.V Texasu, na Floridě a v Georgii se snaží republikáni schválit zákony, které by omezily přístup voličů k volbám ve volebních okrscích, které hlasují pro demokraty, a zákony, které mají zavést jednodušší mechanismus jak zvrátit výsledky voleb.Ve Washingtonu centrističtí demokraté jako senátor Joe Manchin zablokovali ochranu federálních hlasovacích práv.Obama řekl v CNN, že "velká část zvoleného Kongresu podporuje lež, že s prezidentskými volbami v listopadu 2020 byly problémy". Někteří republikáni po 6. ledna promluvili proti Trumpovi, řekl Obama a pochválil činitele, jako je Brad Raffensperger, republikánský státní tajemník v Georgii, který odmítl nátlak, aby zrušil tamější Bidenovo volební vítězství. Obaam ho označil za "velmi odvážného".Ale pak, řekl Obama, "rázem, všichni se opět zařadili. Je to proto, že v tu lež o zfalšovaných volbách věří republikánská voličská základna a ta v tu lež věří, protože jim tu lež opakuje nejen Trump, ale i sdělovací prostředky, které sledují.""Já doufám, že se situace změní. Ale to vyžaduje, aby si každý z nás uvědomil, že tento experiment demokracie nebude fungovat sám o sobě. K demokracii nedochází automaticky, je ji třeba hájit."Obama poukázal na to, že pravicová média, především Murdochova televize Fox News, silně vyvolávají ve společnosti konflikt. Republikáni a demokraté, řekl Obama, "žijí v úplně odlišných světech. A začalo být daleko obtížnější se navzájem slyšet a vidět.""Máme tu více ekonomické stratifikace a segregace. Jde to ruku v ruce s rasovou stratifikací a s bublinami, které vytvářejí média, a tak už nemáte jednoho slavného celostátního moderátora Waltera Cronkita, který vám všem přináší zprávy, jako dříve, ale je tisíc nejrůznějších zdrojů informací. To všechno vyvolalo dojem, že už navzájem spolu nemáme nic společného."Jak to překonat? Obama zdůraznil, že Američané na obou stranách konfliktu se musejí častěji setkávat a hovořit spolu."Otázkou je teď, jak vytvoříme ... místa, kde bychom se mohli setkávat," řekl Obama. "Protože teď taková místa nemáme a vidíme, jaké to má následky."Podrobnosti v angličtině ZDE