V onlinové kultuře zažívá Británie lavinu případů sexuálního šikanování a zneužívání školních dívek. Co Česko?

11. 6. 2021

Rozhlas BBC hovořil s britskou ministryní pro dětské záležitosti Vicky Ford. Její reakce na analýzu Ofstedu?Ministryně Vicky Ford: Zjevně, je to opravdu hrůzné. Už jsme to věděli ze svědectví zveřejňovaných na serveru Everyone's Invited a nyní z této analýzy Ofstedu. Prostě, tohle sexuální zneužívání a šikanování není přijatelné. Rozesílání nahých fotografií není přijatelné. Šikanování dívek, aby posílaly své nahé fotografie, a to, že je pak kluci sdílejí mezi sebou, to absolutně není přijatelné. A to, co je také hrůzné, a je to opravdu důležité, abychom uznali, že se to děje, je, jak nesmírně rozšířená je tahle věc. Je nesmírně důležité, abychom se všichni sjednotili a společně tyto kulturní zvyklosti změnili.Moderátorka: Není to dost trapné, že bylo zapotřebí dvaadvacetileté zakladatelky serveru Everyone's Invited Somy Sary, aby přiměla lidi, aby něco v této věci začali dělat? Proti něčemu co, jak nyní všichni uznávají, je neuvěřitelně rozšířené? Se společností je něco opravdu špatně, když mladé dívky, a taky chlapci, musejí tohleto zažívat? Britská policie informovala o tom, že v letech 2018-2020 bylo zaznamenáno v britských školách nebo blízko nich 6319 incidentů sexuálního násilí. Více než 40 procent podezřelých pachatelů byli mladí lidé ve věku od 10 do 17 let. Ve 435 případech byli podezřívaní pachatelé sexuálníxch incidentů mladší než 11 let, některým byly pouze čtyři roky.Sama Sara zveřejnila na serveru Everyone's Invited více než 16 000 svědectví. Jak to vypadá v České republice? Co se změnilo od doby, kdy byl dokončen film Víta Klusáka a Barbory Chalupové o sexuálním zneužívaní dívek na internetu V síti?