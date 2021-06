Summit G7: V Cornwallu jak v Rusku

14. 6. 2021

: Strašlivá organizace summitu G7 v Cornwallu. Novináři byli zaparkováni hodinu autem od místa, kde se politikové setkávali. Téměř jako že všechno bylo záměrně zorganizováno tak, aby byli novináři co nejdále - což je opak demokratického počínání. Nebyla to pro setkání bohatých demokracií dobrá vizitka.Při posledním summitu G7, který Francie uspořádala v Biarritzu, byli novináři umístěni přes ulici od politiků. Volali jsme na politiky otázky z balkonu, měli jsme mnoho příležitostí se s vedoucími politiky setkávat a konala se neformální, neplánovaná tisková setkání. To bylo demokratické.