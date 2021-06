Každý pátý občan EU dává úplatky na zdravotní péči a lidé v ČR rekordně závisejí na osobních kontaktech se zdravotníky

15. 6. 2021

Autoři zprávy The Global Corruption Barometer - The European Union konstatují, že jsou tato zjištění obzvláště znepokojující, vzhledem k tomu, že členské země budou rozdělovat miliardy euro pro obnovení ekonomik po pandemii. Evropská unie se připravuje rozdělovat 800 miliard euro, které budou získány z finančních trhů.Zpráva informuje, že jsou občané Evropské unie nespokojeni s vazbami velkého byznysu na vlády a s vysokou mírou korupce, na níž se podílejí občané ve snaze zísakt přístup k veřejným službám.Zatímco jen 6 procent lidí v Evropské unii uvedlo, že bylo pro ně nutné pro přístup k veřejným službám zaplatit úplatek, průzkum zjistil, že 29 procent občanů EU spoléhá na osobní kontakty ve snaze získat přístup ke zdravotnictví. O tom nejvíce svědčili občané České republiky (54 procent), Portugalska (46 procent) a Maďarsku (41 procent).Nejvyšší počet občanů, kteří pro přístup k zdravotní péči museli dát úplatek, byl v Rumunsku (22 procent), v Bulharsku (19 procent), v Maďarsku (17 procent) v Litvě (17 procent) a v Chorvatsku (14 procent). Dávání úplatků k zajištění zdravotní péče bylo také relativně časté v Belgii (10 procent), v Rakousku (9 procent) a v Řecku (9 procent). Průzkum byl proveden loni od října do prosince.Podrobnosti v angličtině ZDE