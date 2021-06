Mezinárodní agentura pro atomovou energii zůstala v íránské jaderné krizi sama

18. 6. 2021

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Grossi prohlásil, že považuje otázku záruk za záležitost současnosti, nikoliv minulosti. Avšak pětatřicetičlenná rada MAAE, která má v popisu práce volat státy k odpovědnosti za plnění jejich závazků plynoucích ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, mu možná nepomůže, napsali Andrea Strickerová a Behnam Ben Taleblu.

Rada pod tlakem USA a Evropy, aby nenarušila jednání o íránské jaderné dohodě (JCPOA), na červnovém zasedání opět neschválila rezoluci ohledně nespolupráce Teheránu. USA a tři evropské země - Francie, Británie a Německo - musejí stát za rezolucí, aby měla šanci projít.

Je vysoce ironické, že pokud by světové mocnosti vzkřísily dohodu JCPOA, v podstatě by znemožnily radě MAAE i samy sobě dosáhnout toho, že bude Írán volán k odpovědnosti za své závazky plynoucí ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Hlavní zbraní rady je pohnat neplnící stát před Radu bezpečnosti OSN, která na něj může uvalit sankce. JCPOA ale překáží sankcím RB OSN proti Íránu, protože podle její implementační rezoluce č. 2231 jsou všechny sankce OSN proti Íránu zrušeny. Aby rada mohla Írán penalizovat, musela by nejprve odvolat rezoluci 2231.

V důsledku toho se zřejmě současná jaderná krize bude za pár let opakovat, pokud už předtím nedojde k vojenskému konfliktu nebo kaskádovitému šíření jaderných zbraní v regionu. Aby tomu všemu předešla, Bidenova administrativa musí odolat písni sirén vyzývajících ke vzkříšení dohody JCPOA a nejprve posílit MAAE, aby mohla dělat svou práci. Dokud nebude stanovena základní hranice pro íránské jaderné aktivity, neexistuje žádný základ pro obnovení smlouvy.

Podrobnosti v angličtině: ZDE