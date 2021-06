Koronavirus: Delta se šíří rychle a je registrována už v 74 zemích světa

Průběžné zpravodajství:

15. 6. 2021

- Ohniska varianty Delta jsou potvrzena z Číny, z USA, z Afriky, ze Skandinávie a z Tichomoří. V USA se počet nákaz Deltou exponenciálně zvyšuje každý týden a zatím tvoří 10 procent nákaz. V Británii je variantou Delta nakaženo před 90 procent osob. Vědci zjistili, že je varianta Delta nakažlivější a vyvolává vážnější onemocnění. Vládne znepokojení nad situací v chudých zemích, které nejsou schopny situaci řádně monitorovat. Zřejmě se tam varianta Delta rozšířila už daleko více, než je registrováno. Bohaté vlády se mezitím snaží své země izolovat. ZDE - Britští vědci varují, že se varianta Delta chová jako těžká chřipka, lidi bolí v krku, teče jim z nosu, bolí je hlava a mají horečku. Nakažení to považují za chřipku a dál chodí na mejdany, čímž nákazu šíří. Kašel je u varianty Delta až pátým nejčastějším příznakem. Dvě třetiny britské populace stále ještě není chráněno před variantou Delta, přestože bylo oběma vakcínami už očkováno více než 50 procent obyvatel. Největší počet nákaz variantou Delta je nyní ve věkové skupině 20-29 let, druhý největší počet nákaz ve skupině 0-19 let. ZDE