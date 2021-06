Používal Joe Biden při tiskové konferenci v Ženevě teleprompter?

18. 6. 2021

Milan Kohout z Bostonu upozorňuje, že tomu tak prý skutečně bylo, a poslal nám televizní záběr ze strany prostoru, kde se konala tisková konference. Píše k tomu: Tady je jeden z bočních záběrů - vidíte ten obdélník za obličejen toho reportéra? To je jeden z těch teleprompterů, z něho četl celý ten začátek té tiskové konference (to mu stačili rychle napsat, to není problém, osattně dopředu už věděli, co bude s Putinem probírat). Já si myslím, že ho teď musí děsně kontrolovat, co řekne, neb se v minulosti už ukázalo, jak je senilní...







"Seznam vašich politických oponentů, kteří jsou mrtví, nebo ve vězení, je dlouhý. Organizace Alexeje Navalného požaduje svobodné a spravedlivé volby a ukončení korupce, ale Rusko tu organizaci postavilo mimo zákon a nazývá ji extremistickou. A vy jste nyní zabránili všem, kdo ho podporují, aby kandidovali na politický úřad. Takže moje otázka zní, pane prezidente, čeho se tolik bojíte?"





(Viz toto video od minuty 3.39):

Milan Kohout, který léta pracoval v USA v televizi, upozorňuje, že američtí politikové používají při svých veřejných projevech teleprompter, z něhož svůj projev čtou. Z Británie to také známe, ovšem teleprompter je něco jako z průhledné umělé hmoty vyrobený stojan na noty, který stává těsně vedle mluvícího politika - z úhlu pohledu diváků nevidíte na něm nic. V Ženevě byl úvodní televizní záběr místa, kde se konala Bidenova tiskové konference, velký celek, a žádné telepromptery na něm vidět nebyly. Kromě toho, Bidenova tisková konference se konala těsně po setkání s Putinem - dokázali by američtí vládní pracovníci tak rychle napsat Bidenovi projev? A dále, nevypadalo to, že by Biden svůj projev četl, že by se někam při tom díval. (JČ)Milan Kohout pokračuje: V případě Putina musím říct, že to z telepromptru nečetl a nevěděl dopředu otázky reportérů - ta reportérka ho zaskočila... Její otázka zněla: