Důkaz, že Johnson označil svého ministra zdravotnictví za "absolutně k ničemu"

16. 6. 2021

"Seriál" útoků a protiútoků ohledně nekompetence britské vlády v pandemii pokračuje





V prvních týdnech pandemie loni na jaře charakterizoval Boris Johnson svého ministra zdravotnictví Matta Hancocka jako "totally fucking hopeless" - "do prdele naprosto beznadějného". Vyplývá to z textové komunikace, kterou nyní zveřejnil bývalý Johnsonův poradce Dominic Cummings. Ten právě vydal celou řadu textů a dokumentů ze zasedání krizového výboru britské vlády Cobra. Konstatoval, že tento materiál uvede na pravou míru "lži" šířené z premiérského úřadu v Downing Street a ministrem zdravotnictví Hancockem o rané etapě pandemie.







Cummings upozornil, že ministr zdravotnictví vytvořil "novou verzi reality" svým tvrzením, že organizoval zvýšení testovací kapacity. Ve skutečnosti prý Hancock až do 16. března 2020 prosazoval princip stádní imunity, který britští vládní vědci i sama vláda už v březnu 2020 opustili.



Hancock v týdnu kolem 23. března 2020 informoval premiéra Johnsona, že dodávky ochranných prostředků pro zdravotníky "jsou plně pod kontrolou". Cummiongs to charakterizuje jako lživé ujištění, které vedlo k tomu, že byly vyplýtvány celé týdny, než jiní lidé dokázali ochranné prostředky zajistit.



"Úřad britského premiéra v Downing Street je připraven lhát tak hluboce a široce o tak životně důelžitých otázkách života a smrti loni, že se mu nedá důvěřovat nyní ani ohledně covidu, ani ohledně jakékoliv jiné klíčové otázky ohledně války a míru," napsal Cummiongs. "Hancock má dál přímou odpovědnost za věci jako reakce na varianty a pečovatelské domovy. Mít takového ministra v klíčové roli je zaručená katastrofa. Je naléhavé pro bezpečnost veřejnosti, aby byl odstraněn z funkce."



Cummings dodal, že Johnson "přesvědčuje ministry, aby lhali parlamentu" a že veřejné vyšetřování Johnsona nebude schopno dostatečně pohnat k odpovědnosti. Dodal, že Johnson plánuje dva roky po příštích volbách odejít z premiérské funkce, protože chce "vydělávat peníze".



"Takže buď budeme žít s chronickou nefunkčností vlády po dalších pět let, nebo zasáhne nějaká síla."



Cummings uvedl, že nechtěl zveřejnit soukromé zprávy z WhatsAppu, ale že ho Hancock při slyšení v parlamentním výboru vyzval, aby zveřejnil důkazy, a tvrdil, že Cummingsova obvinění jsou lživá.



V nyní zveřejněných textových zprávách uvádí Cummings, že Hancock řekl na schůzi dne 24. března 2020, že do 30. března se bude provádět deset tisíc testů denně a do měsíce 100 000 denně.



26. března, v den, kdy měl Johnson pozitivní test na covid, Cummings mu napsal esemesku, že Hancockovy plány na testování jsou v chaosu a že Hancock nesplní svůj příslib 10 000 testů za den.



Johnson na to reagoval: Totally fucking hopeless.

