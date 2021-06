Manifest psího guláše

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous



Je idol skutečný? Kdo je idolem dnešní doby? Co je to vlastně idol? Tyto všechny otázky a ještě mnohé další jsme si položili společně s Annou Hruškovou při tvorbě Psího guláše. Psí guláš je konceptuální umělecká instalace vytvořená v rámci letošního ročníku soutěže středoškolských výtvarných projektů Máš umělecké střevo? Myšlenkovým jádrem našeho díla je manifest, ve kterém je rozebrána samotná myšlenka moderního idolu a jeho postupné degenerace. Dílo má podobu plechovek psího guláše umístěných do veřejného prostoru - do regálů supermarketu. Supermarket byl během covidového omezení pohybu a shromažďování ideálním výstavním prostorem především proto, že obchod představoval v průběhu posledního roku poslední místo, kam se lidé uchylovali za kulturou a sociálním stykem. Ikonický předmět, plechovka "psího guláše", pak nese náš manifest až ke konečnému spotřebiteli...