Od summitu Biden-Putin lze čekat maximálně "studený mír"

16. 6. 2021

Vše, v co Biden může v předvídatelné budoucnosti doufat, je nějaký druh studeného míru, říká řada expertů. Ten by byl postaven na vzájemné spolupráci - například při zvládání následků ruské intervence v Sýrii, bilaterální smlouvě o omezení jaderných zbraní, na íránské jaderné dohodě - a možná na tom, čemu experti říkají "drsná pravidla" omezování kybernetického válčení a vyděračského softwaru, napsal Michael Hirsh.

Nejhorší překážkou může být, že pro obě strany se doma vyplácí dát najevo neústupnost.

"Důvěra v Putina klesá a ekonomika stagnuje. Jeden ze způsobů, jak se může snažit posílit svou podporu, je že bude USA na světové scéně považován za sobě rovného," říká Timothy Frye, autor nedávno vydané knihy "Weak Strongman: The Limits of Power in Putin’s Russia" působící na Columbia University. "Putin se bude snažit summit personalizovat a předvést osobní střet s Bidenem, aby posílil sdělení, že je to opravdu Putin, kdo udržuje Rusko silné."

To znamená, že je také pravděpodobné, že se nějakým způsobem na Bidena oboří - a bude dál pomrkávat a přikyvovat ruským vyděračským hackerům, o nichž pravidelně tvrdí, že o nich nemá ani tušení.

Podrobnosti v angličtině: ZDE