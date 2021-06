Koronavirus: Vysoce nakažlivá indická varianta Delta se stává globálně dominantní, varuje Světová zdravotnická organizace

18. 6. 2021

Ve čtvrtek 17.6. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 163 denních nákaz, od předchozího dne je to nárůst o 29 nákaz.. V ČR do 17.6. zemřelo 30 275 lidí, od předchozího dne je to nárůst o 18 mrtvých. V nemocnicích je 107 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

- Hlupáci v České republice chybně usoudili, že pandemie skončila - protože nevidí za vlastní práh - a netuší, že hrozí krutá třetí vlna pandemie vysoce nakažlivou a smrtící indickou variantou Delta, nemluvě o nebezpečí dalších variant, které se volně šíří v neočkovaných zemích třetího světa a brzo dojdou i do Evropy. Cestování z ČR do zahraničí není omezeno a Češi přivezou nákazu z Jančurových vlaků, jimiž za levné peníze houfně pocestují do Chorvatska. Jeden český diplomat mě dnes upozornil, že žádná protikoronavirová opatření se teď v Česku dělat nebudou, protože se zase blíží volby. Vlna úmrtí bude následovat až po nich. V ČR je proti nebezpečné variantě Delta druhou vakcínou dosud chráněno jen něco málo nad 23 procent obyvatelstva. Je to katastrofa. Je urgentně nutné očkovat oběma vakcínami všechny české občany. (JČ)

Pres. Biden: "We've built equity into the heart of our vaccination program from day one." https://t.co/xY8G8YiI04 pic.twitter.com/4HBMqXSsfN — ABC News (@ABC) June 18, 2021

- Mlčenlivá katastrofa: Jižní Amerika prohrává bitvu s koronavirem. Paraguay zaznamenala 18.09 úmrtí na milion obyvatel, ve srovnání s 2,71 v Indii, 1.01 v USA a O.14 v Británii. Paraguay, Suriname, Argentina, Uruguay, Colombia, Brazil a Peru jsou obětí mlčenlivého zabíjení covidem - do zpráv se to nedostává. I v Peru, které je na sedmém místě, je počet mrtvých 9,12 na milion. Hrozí vznik nových smrtících variant. ZDE





- 65 procent Američanů bylo očkováno alespoň jednou dávkou, jenže ta proti indické variantě koronaviru nechrání. Republikány ovládané americké státy se očkování vyhýbají. Do 4. července zřejmě nebude proočkováno 70 procent Američanů, jak Biden sliboval. V USA stále umírá na covid asi 400 lidí denně, na české poměry by to bylo cca 13 denních mrtvých.- Počet nákaz variantou Delta stoupl v Británii na 75 953, uvádí organizace Public Health England, ale údaje jsou asi tři týdny staré. V pátek Británie registrovala 10 476 nových nákaz a 11 úmrtí. Ve čtvrtek Británie registrovala 11 007 nových nákaz. Číslo R je v Anglii 1,2-1,4 a počet nových nákaz roste denně od 3 - 6 procent, na severozápadě Anglie o 5 - 8 procent denně. 99 procent nových nákaz je indická varianta Delta. Začátkem dubna 2021 tvořila varianta Delta v Británii jen 0,2 procenta nákaz.- Skotská premiérka Nicola Sturgeonová zakázala Skotům cestovat do severoanglických měst Manchesteru a Salfordu, protože to jsou ohniska nákazy.- Při zkoumání původu koronaviru ukazují nové informace, že únik koronaviru z laboratoře v Číně zřejmě nebyl původem nákazy.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE