Vražda soukromého detektiva Daniela Morgana: Vyšetřování označilo londýnskou policii za "institucionálně zkorumpovanou"

16. 6. 2021

Televizní zpravodajství Channel 4 News k šokujícímu případu korupce londýnské policie v případě Daniela Morgana dodalo v úterý večer i investigaci ohledně pedofila, milionáře Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwell, dcery zemřelého českého tiskového magnáta Roberta Maxwella (vlastním jménem Jana Hocha). Maxwellová obstarávala v Londýně Epsteinovi mladé dívky, které Epstein hromadně znásilňoval. Londýnská policie případ nevyšetřovala, zřejmě proto, že Epsteinovým přítelem byl anglický princ Andrew a není vyloučeno, že se na znásilňování dívek také podílel, alespoň jedna o tom svědčila:









10. března 1987 byl sedmatřicetiletý Daniel Morgan nalezen zavražděný na parkovišti hostince Golden Lion v jižním Londýně. V hlavě měl zaseknutou sekyru,Byl to soukromý detektiv a s partnerem prováděli velké množství práce pro Murdochův bulvární deník News of the World.Metropolitní policie už r. 2011 přijala, že zkorumpovaní policisté ochránili vrahy. Odborníci poukázali na to, že vražda, která byla zřejmě vyřešitelná, byla vyšetřována tak trestuhodně, že nebyl nakonec vrah nalezen a nikdo nebyl odsouzen.Metropolitní policie odmítla zjištění nezávislého vyšetřovacího panelu a odmítla i požadavek bratra zavražděného detektiva, aby ředitelka londýnské policie odstoupila.