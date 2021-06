Sněmovna dnes vydala vládě bianco šek na nový jaderný reaktor v Dukovanech

16. 6. 2021





Tisková reakce Hnutí DUHA a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

středa 16. června 2021Poslanecká sněmovna dnes v závěrečném třetím čtení přijala vládní návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů [1]. Hlasy především poslanců ANO, ČSSD a ODS odmítla zastropovat garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů, čímž by omezila negativní dopady na spotřebitele elektřiny [2]. Pokud zastropování do zákona nevrátí Senát, bude dnešní rozhodnutí dopadat na spotřebitele od uvedení elektrárny do provozu po roce 2040 až do konce století. Ve stínu dohody poslanců demokratické opozice s ministrem Karlem Havlíčkem o vložení bezpečnostní pojistky vyřazující z podpory Rusko a Čínu, tak zůstaly zásadní dopady přijetí zákona pro státní rozpočet i peněženky spotřebitelů elektřiny.