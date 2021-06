Koronavirus: Australští vědci se přiblížili řešení "dlouhého COVIDu"

16. 6. 2021

Výzkumníci z La Trobe University jako první na světě přesně popsali, jakým způsobem choroba COVID-19 útočí na plicní tkáň - co je důležitý krok k prevenci dlouhodobého poškození plic, informuje článek v časopise Communications Biology Journal.

Výzkumníci vytvořili snímky interakce mezi proteinem přítomným ve viru a proteiny lidské tkáně, a to na atomické úrovni.

K výzkumu byl využit australský přístroj Synchrotron. Díky němu vědci dokázali vytvořit snímky, na nichž virus váže a pozměňuje klíčový lidský tkáňový protein Pals1. Tím vzniká pro virus vstup do plicní tkáně, což vede k nevratnému zajizvení.

Ačkoliv se objevují vakcíny proti COVIDu, schopnost léčit dlouhodobé dopady nemoci zůstává kriticky důležitá.

Dalším krokem by měl být vývoj léku, který se zaměří na interakci mezi virem a hostitelem - to by mohlo potenciálně vést k neúčinnosti šíření viru a zabránit poškozování plic.

Zvlášť důležitý by takový lék byl pro lidi, kteří nejsou očkováni, nebo vykazují slabou reakci na stávající vakcíny.

