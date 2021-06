Biden varoval Putina, že USA provedou protiútok, pokud Rusko nepřestane s kyberútoky

16. 6. 2021

Po třech hodinách rozhovorů řekl Biden, že chce obnovit americko-ruské vztahy na předvídatelném a pragmatickém základě, po chaosu a trapnosti Trumpovy éry. Biden si nemyslí, že by Putin chtěl novou studenou válku, avšak přiznal, že neví, zda Putin změní své chování.Americký prezident dodal: "Jde o sebezájem a o verifikaci sebezájmu. Neboli, jak praví staré rčení, důkaz pudinku je v tom, že ho sníme."Biden uvedl, že jeho rozhovory s Putinem v rezidenci z 18. století (kde byly začátkem 19. století podepsány Ženevské dohody o ochraně civilistů ve válkách) skončily optimisticky, oba politikové druhého navzájem opatrně pochválili. Biden řekl, že rozhovory byly "dobré", bez "křiklavých akcí" a bez "hyperbolické atmosféry".Putin dodal: "Ukázalo to porozumění jeho morálním hodnotám. To je všechno docela atraktivní. Nezmnamená to, že jsme si navzájem pohlédli do očí či do duší. Musíme reprezentovat své země. Vztah je to pragmatický."Navzdory nízkému očekávání přinesl summit výsledky. Obě strany souhlasily, že se jejich velvyslanci vráti do Moskvy a do Washingtonu. Kreml odvolal svého velvyslance z USA poté, co Biden v televizi charakterizoval Putina jako "zabijáka".Oba politikové oznámili novou expertní americko-ruskou pracovní skupinu, která bude konzultovat o celé řadě otázek. Jde i o obnovu jaderné dohody Start 3, která má vypršet roku 2024, a o onlinovou bezpečnost.Putin ruské kyberútoky proti americkým institucím popřel, Washington připisuje útoky ruským výzvědným silám.Biden zdůraznil Putinovi, že jeho vláda zorganizuje odvetu, pokud Kreml znovu poruší americkou suverenitu. Dal Putinovi seznam 16 kritických součástí americké infrastruktury, včetně energetického a palivového sektoru, které byly nedávno útokem ruských hackerů.Amerika bude i nadále hájit lidská práva v Rusku, dodal Biden. Bylo by zdrcující, kdyby Alexej Navalnyj měl ve vězení zemřít. Putin obvinil americký Kongres, že podporuje nežádoucí ruské protivládní "politické organizace". Tvrdil také, že 400 násilníků, kteří zaútočili 6. ledna na americký Kongres, je v USA obětí politické perzekuce. Biden to označil za absurdní a upozornil, že útočníci byli kriminálníci, kteří usmrtili policistu.Před rozhovory vyjádřil Putin hněv nad americkou podporou Ukrajiny a nad tím, že prý USA podporuje opozici v Rusku a v sousedním Bělorusku a že rozšiřuje NATO do východní Evropy.Biden po rozhovorech potvrdil americkou podporu pro územní celistvost Ukrajiny. Zmínil se také o několika oblastech, v nichž byl Moskva a Washington mohly užitečně spolupracovat, včetně Afghánistánu, Sýrie a Arktidy.Podrobnosti v angličtině ZDE