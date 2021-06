Trump navrhl, aby byli Američané nakažení covidem deportováni do Guantánama

22. 6. 2021



Loni na začátku pandemie navrhl tehdejší americký prezident Donald Trump, aby byli Američané, kteří se nakazí covidem, deportováni do Guantánama.



Informuje o tom nová kniha Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic that Changed History (Scénář noční můra: Analyzujeme reakci Trumpovy vlády na pandemii, která změnila historii) od Yasmeen Abutaleb a Damiana Paletty, dvou reportérů listu Washington Post. Ten zveřejnil z knihy několik úryvků.





Při jednání v situační místnosti Bílého domu v únoru 2020, před začátkem pandemie, která usmrtila více než 600 000 Američanů, se zeptal Trump poradců: "Nemáme ostrov, který bychom vlastnili? Co takhle Guantánamo?" Dodal: "Dovážíme zboží. Nebudeme dovážet virus."



Poradci Trumpův návrh zablokovali, když se s ním později vytasil znovu.



Spojené státy mají zpochynňovanou nájemní smlouvu na záliv Guantánamo. Ve své tamější věznici zadržují bez soudu v nesmírně tvrdých podmínkách osoby podezřelé z terorismu. Od 11. září 2001 je tato věznice terčem ostré kritiky lidskoprávních organizací.





V roce 2019 informoval v knize Varování od anonyma, později identifikovaný Miles Taylor, bývalý pracovník amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost, že Trump navrhl, aby byli všichni imigranti, kteří přijdou do USA bez povolení, označeni za "nepřátelské bojovníky" a deportováni do Guantánama.

Podle knihy Abutalebové a Paletty, křičel v březnu 2020 Trump na svého ministra zdravotnictví Alexe Azara: "Testování mě zabíjí!" Počty nákaz covidem tehdy silně narůstaly, státy zaváděly lockdown a veřejností se šířil zmatek a strach.



"Já kvůli tomu testování prohraju volby!" řval Trump. "Kterej idiot nařídil federální vládě, aby dělala ty testy?"



"Aha, vy myslíte Jareda?! odpověděl Azar a mínil tím Jareda Kushnera, Trumpova zetě a hlavního poradce, který odpovídal za testování.



Trump údajně také křičel, že bylo "naprosto nekompetentní dovolit federálnímu úřadu pro zvládání infekčních chorob CDC vyvinout test".



Kushner prý nadával jednomu zaměstnanci Bílého domu, který zorganizoval v březnu 2020 plán koupit 600 milionů roušek, že je to "zasraný debil", protože roušky měly být dodány až v červnu.



"Do té doby," křičel Kushner, "budeme všichni mrtví."



Tohle byla tou dobou atmosféra v Bílém domě. Proměnila se v toxické prostředí, kde, ať jste udělali cokoliv, někdo byl okamžitě ochoten utrhnout vám hlavu nebo vám vyhrožovat vyhozením z práce."



Podrobnosti v angličtině

