O konfliktu mezi Polskem a ČR ohledně dolu Turów, 20 km od Liberce

Mezitím v Absurdistánu 181:

21. 6. 2021 / Tomasz Oryński

Ne. Zdá se, že žádné nepřátele nepotřebujeme, jsme zjevně ve válce sami se sebou:





- ponorka se téměř potopila kvůli způsobu, jakým ji opravila polská námořní loděnice (skončilo to obrovským požárem, který podle mnoha odborníků způsobil, že loď nebyla hodná opravy, ale vláda přesto tu opravu prosazovala, protože to byla záležitost prestiže: toto je jediná polská ponorka, která má větší hodnotu než šrot)





- na polskou stihačku MiG-29 začala střílet jiná stihačka MiG-29, také polská. Během vojenského cvičení došlo k nějaké chybě, a přestože by měly existovat nějaké systémy zabezpečující situaci proti selhání, které by měly takovýmto incidentům zabránit, očividně se něco pokazilo





- tanky začaly hořet poté, co jeden náklaďák přepravující cisternu zacouval na dálnici do vozidla přepravujícího tanky. Naštěstí nebyl nikdo zraněn





Jedna věc je ale nepopiratelná: celá vláda si buď myslí, že používat vládní e-maily a zabezpečené telefony je příliš otravné, nebo prostě důvěřuje provozovatelům e-mailových služeb, jako je gmail.com, dakelo více než svým vlastním IT službám.









Normálně bych napsal, že by bylo lepší, kdyby se vláda raději vrátila a dělala to, co umí nejlépe, ale pokud si vzpomeneme, že to, co umí nejlépe, je rozbíjení aut, nemusí to být ten nejlepší nápad. V poslední době nepřicházejí ínformace o žádné havárii nové vládní limuzíny a bylo by dobré, kdyby to tak zůstalo. Ale ne, že by se o havárii nepokoušeli. Palubní kamera jednoho z řidičů zaznamenala nebezpečnou situaci, kdy se vesnicí řítil konvoj ministra Sasina s modrými světly a sirénami a vytlačoval jiná vozidla ze silnice. Na stejném místě náhodou jel autem jiný politik ze strany PiS, Marek Suski - pravděpodobně do stejného cíle, na akci strany PiS (proč jsou ministři vůbec oprávněni používat modrá světla a sirény, když jedou na stranickou akci?) v městečku Przysucha. Suski se rozhodl využít konvoje svého kolegy uvolňujícího silnici před sebou a rozhodl se jet za ním a dvojnásobně překročit zákonnou povolenou rychlost ...





Ke katastrofě týkající se uhelného dolu Turów, který je v poslední době ohniskem konfliktu mezi Polskem a Českou republikou a EU. Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl připojit ke své matce a dalším turistickým průvodcům na speciální prohlídce elektrárny, která byla pro ně uspořádána v 90. letech. Už tehdy inženýr, který nás prováděl, měl jasno v tom, že dříve nebo později bude elektrárna a uhelný důl vedle ní muset zastavit provoz. Následné vlády však udělaly jen velmi málo pro snížení polské závislosti na energii z uhlí a když se strana PiS ujala moci, udělala prudký obrat: zmasakrovala průmysl větrné energie, znesnadnila lidem výrobu vlastní elektřiny pomocí solární energie, práce na výstavbě první polské jaderné elektrárny byly tiše zastaveny a strana PiS se snaží přimět Poláky, aby se pyšnili svým uhlím, jako bychom žili znovu v 60. letech.







Chtěli postavit novou obří uhelnou elektrárnu v Ostrołęce, ministerstvo donutilo energetické společnosti ovládané vládou k účasti na projektu, ale kvůli všeobecnému pobouření a kvůli bankám, které odmítly poskytovat financování, se nakonec toho projektu museli vzdát, poté, co už na něj vydali 1,31 miliardy zł (7,86 miliard Kč). V této situaci bylo pokračování modernizace závodu v Turowě (která začala za předchozí vlády, ale s tím, jakým směrem se ubírá klimatická politika EU, je nyní zřejmé, že ztratila i ten pochybný ekonomický smysl, který měla tehdy, musela by totiž být v provozu asi 25 let, aby se investice vyplatila) zásadní pro zajištění toho, aby Polsko mělo dostatek elektřiny. Byl tu ale jeden problém. Platnost povolení pro uhelný důl vedle elektrárny měla vypršet v roce 2020. Místo toho, aby vláda strany PiS zahájila řádný proces žádosti o nové povolení, se strana PiS, která je prostě stranou PiS, rozhodla se tímto procesem neobtěžovat a stávající povolení jednoduše prodloužila o dalších 6 let. Skutečnost, že si toho nikdo nevšiml, je povzbudila k tomu, aby začali jednat docela agresivně, a tak prodloužili povolení až do roku 2044. Toto rozhodnutí muselo být učiněno rychle, než by poskytl nový zákon nevládním organizacím více možností protestovat, takže ministr podepsal toto rozhodnutí ještě před tím, než byly konzultace ukončeny.

- a dokonce i teorie o ruských hackerech, kteří prý ukradli e-maily špičkovému vládnímu činiteli, je pochybná, protože podle Gazety Wyborczej ty maily prozradil jeden z jeho spolupracovníků. Ale možná bylo dobré, že byly ty maily prozrazeny? Alespoň teď víme, co vláda chystá. Díky nim jsme se například dozvěděli, že vláda uvažovala v řijnu loňského roku, že vyšle k potlačení žen demonstrujících proti zákazu potratů polskou armádu. A zatímco odborníci varují, že tyto e-maily mohou být falešné, reakce některých politiků PiS, kteří se překonávají ve snaze nám sdělit, že na tom, že vláda jedná o použití armády proti demonstrantům není nic špatného, můžeme si být docela jisti, že alespoň tyto emaily e -maily jsou zjevně autentické.Pokud vyjdou najevo nové nápady strany PiS, budou mít štrasburské soudy spoustu práce. V dalším rafinovaném plánu na podporu demografického růstu strana PiS navrhuje, aby bylo nezákonné propouštět zaměstnance, který je otcem nebo nastávajícím otcem, ale pouze, pokud je ženatý. To není jen zjevná diskriminace (spousta dětí se rodí v rodinách, ve kterých se jejich rodiče oficiálně neoženili), ale také to může otevřít zajímavou oblast právních bitev. Co když se mě můj šéf pokusí vyhodit, ale řeknu mu, že jsem měl nedávno sex se svou ženou a mohl bych být nastávajícím otcem? Budu muset svou manželku přitáhnout do jeho kanceláře, aby firemní gynekolog provedl příslušná vyšetření, nebo by stačilo, kdybych přinesl její těhotenský test? A co by se stalo, kdyby moje žena čekala dítě, a to je jediná věc, která brání mému šéfovi, aby mě vyhodil, ale ukázalo by se pak, že mě podváděla a já nejsem otec? Ach, jestli to půjde takhle dál, pak bychom seriál „Absurdistán“ museli změnit z týdenního na denní ...Myslíte si, že bude nést odpovědnost za své jednání ? Nemyslím si to. PiS zásadně ignoruje soudní rozhodnutí i rozhodnutí mezinárodních orgánů, která jsou pro ně nepohodlná.A strana PiS doufala, že to bude v pořádku. Nakonec, ve všem ostatním jim to přece vychází, že? Poláci demonstrují v ulicích, trochu křičí, dávají vtipné slogany na krabice na pizzu, nechávají se mlátit policií a pak pozornost všech odvrátí nový skandál. Až na to, že to tak nezafungovalo. Zatímco v Polsku se prakticky všechny kontrolní instituce vytvořené za účelem zajištění práv občanů a kontroly vlády změnily v loutková divadla Kaczyńského, skutečnost, že důl Turów leží doslova několik set metrů od dvou sousedních zemí, je už není jen otázkou hřiště strany PiS. A ani EU, ani Česká republika nedovolí, aby z nich Kaczyńského hlupáci dělali blázny, a na rozdíl od polských občanů s tím mohou udělat víc než jen křičet.A tak, pokud jste neměli dost keců o tom, jak je EU špatná a jak ji využívají Němci a další nepřátelé Polska ke kolonizaci Polska a útoku na jeho suverenitu, můžete nyní v takové propagandě doslova plavat.Moje přítelkyně už moje články nemůže číst. "Mám už toho dost" - řekla mi. "Když jsem žila v Polsku v roce 2013, byli jsme vycházející hvězdou Evropy, bylo to těsně po Euro 2012, všichni viděli Polsko jako moderní zemi s otevřenou myslí." Nemohu se dívat na to, čím se moje země stala po několika letech vlády strany PiS “- říká.A pokud se někdo diví, komu bychom měli poděkovat za všechny tyto změny, mohl bychom vlastně konzultovat nějakého duchovního vůdce. Arcibiskup Jędraszewski to říká jasně: „Jako církev jako komunita, která žije podle Kristova učení, máme právo poděkovat za život zesnulého prezidenta Lecha Kaczyńského a pana předsedy [Jarosława Kaczyńského] jako Boží děti, kteří se radují z toho, že takoví lidé mezi nimi žijí tolik let. Toto je naše povinnost, za ně poděkovat Bohu. Je naší povinností poděkovat za dar jejich života, který dal Polsku Bůh “- řekl Jędraszewski v jednom ze svých kázání.Myslím, že bychom opravdu měli Bohu za Kaczyńské poděkovat. Za to ve své milosti postihl naši zemi jen dvěma takovýmito jedinci.