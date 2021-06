Šok. Policie ČR nyní svými "obrannými" tweety dává nepřímo najevo, že romského mladíka zabila...

21. 6. 2021





Policie ČR nyní zveřejníla hodně zoufalé tweety, v nichž tvrdí, že usmrcený muž "nebyl žádný český Floyd".







Pak ho označuje za recidivistu pod vlivem drog, který bil do automobilů (s videem).







Takže za to si zasloužil zemřit?





A pak, samozřejmě, popírají, že ho zabili:



















Přesně v tutéž dobu publikuje rasistický deník IDnes článek kritizující selhání bezpečnostních sil v aréně v Manchesteru - selhali proto, že brali rasismus vážně: "Nezasáhli, protože se báli obvinění z rasismu",





Neuvěřitelné, to načasování... "Zato Policie ČR, ta problémy s rasismem nemá a kleká lidem na krk, přestože je to od vraždy George Floyda ostře kontroverzní praxe. (JČ)









Andrew Stroehlein: Proč tak obrovské úsilí ze strany policie zostudit a démonizovat určitého člověka, když jste si tak absolutně jisti, že jste nezpůsobili jeho smrt?













A jak bylo řečeno už dříve: Není to jen rasismus. Je to také tendence dívat se na uživatele narkotik jako na podlidi. To, že v době zatčení byl tento mladík pod vlivem něčeho, ovlivní, jak se na to lidé budou dívat. Musíme trvat na tom, že tohle je taktika, která je za všech okolností neobhajitelná.











* * *











"To je jejich práce"





Andrew Stroehlein: To video toho policejního zásahu je strašlivé. Policie mu klečí na krku velmi dlouho, i poté, co má mladík spoutané ruce za zády a je znehybněn.



A děsivý je i rozhovor kolemjdoucích:





Žena: Oni ho dusí.

Muž: No a co?



Žena: Jak to "No a co?"

Muž: To je jejich práce.





Bohužel v důsledku hluboce zakořeněného rasismu v této zemi s ním bude mnoho lidí souhlasit a tuto brutalitu budou bránit.