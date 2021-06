Šest Sputniků s Prymulkou

23. 6. 2021 / Petr Haraším

Nastal pravý čas znovu se poohlédnout po dobrodružstvích Sputniku V. Jak se mu daří/nedaří doma? Jak se mu nedaří/daří v cizině? A jak se daří tam, kde se nedaří ruské říši? Daří se alespoň v Rusku, Sputniku zemi zaslíbené? Nebo se tam nedaří a daří se tam Covidu 19?

Sputnik 1 - Srbsko

Zemanem vyznamenaný hrdina propagandistické kremelské práce, pardon hrdina Velkého Srbska, Bílý lev, prezident Alexandr Vučiznak 230*, to rozjel v plné parádě. Co že to rozjel?



Spustil v rozhovoru kremelskou „lžimašinu“ a tu, jak víme z bratrských invazních a okupačních zkušeností, zastaviti nesnadno. Co ze „lžistroje“ kremloputin vzor 12 vypadlo? Sputnik je skvělá vakcína. Jediný nedostatek je nedostatek v malé výrobě. Stovky tisíc spokojených naočkovaných Srbů a ani jeden jediný problém. Žádný problém. Nikdy problém. Ani u čínské vakcíny, tam si to ohlídají čínští policisté, a ani u vakcíny ruské, tam to hlídá Kreml s tlupou proruských vlastenců. Ruské a čínské spřátelené vakcíny v Srbsku zachraňují životy, ekonomiku a vůbec.



Na data o spolehlivosti raději nekoukat. Srbský prezident Alexandr Vučiznak 230* si dobrovolně zvolil čínskou vakcínu, protože je tradiční. Asi napodobil svůj vzor Putina, zavřel se do krytu a sám se injektoval. Neznámo jak, neznámo čím.

O čínské tradiční kvalitě zdravotnických pomůcek, zvláště pak testů, roušek a respirátorů, víme. Ostatně ono ta kvalita čínských antigenních testů odpovídá i té efektivitě čínské vakcíny. Sami moudří čínští komunisté se teď bojácně klepou strachy před indickou Deltou.



V tomtéž rozhovoru Alexandr Vučiznak 230* stále opakuje, že Číně a ani Rusku nic nedluží, ani dolar, ani rubl a ani juan. Nedluží nic a už vůbec nic nedluží za vakcíny, které kolem sebe zdarma rozdává. Copak někdo tvrdí něco jiného? A aby měl prezident Vučiznak 230* vakcín na rozdávání, tak bělehradský institut Torlak bude vyrábět Sputnik. A aby to bylo dokonalé, bude se v Srbsku tyčit i podnik na výrobu čínské vakcíny Sinopharm. Vypadá to, že poklonkovat a plazit se před největšími grázly světa se dobře vyplatí.

Sputnik 2 - EMA

Ruská rozvědka ví ze zachycených signálů, že registrace ruské báječné vakcíny je schválně hacena. Agentura TASS je zplnomocněna prohlásit, že zlí imperialisté nepřejí ruské vakcíně slávu a že tím zaviní strádání mnoha milionů lidí. Šéf SVR Sergej Naryškin směle a bez uzardění hovoří o nemorálnosti (asi o své), občanech EU (ano, jsou očkováni mnohem víc než občané Ruska) a o orgánech trestního stíhání (asi chce poslat celou EMA k ruskému soudu).



Co tím kremelský tlampač doopravdy myslí? Sputnik je v nemilosti z důvodů ryze politických a ekonomických. Pravda. Je známo, jak dopadl Sputnik na Slovensku a jaké vnitropolitické krize umí Kreml se Sputnikem udělat. U nás v zemi „mynářundnejedlý“ pan Blatný a pan Petříček dostali padáka, neboť nechtěli Sputňáka. Je také dostatečně známo, co Kreml nalhal o Sputniku a jak pak Lancet musel korigovat původní skvělá hodnocení ruské vakcíny. Ostatně k opravnému článku v Lancetu se horlivá proruská scéna už nějak zapomněla hlásit. Stydí se?

Sputnik 3 - Slovensko

Tak se dočkali. Desetitisíce až statisíce vlastenců netrpělivě toužebně a radostně čekaly jen na vakcínu z Ruska. Po velkých peripetiích, ještě větším lhaní a největším podvádění v maďarských a ruských laboratořích se naštěstí dočkali. Matovič hovořil o milionech zájemců o ten ruský zázrak, zfalšované výzkumy o polovině, ministr zdravotnictví Lengvarský o necelé stovce tisíc. Sputnik byl schválen slovenskou vládou, i když EMA a ŠÚKL stále Sputnik „ne ne ne“.



To je ta kremelská nepolitická neideologická sputniková diplomacie. Kdo chce Sputnik, musí nejprve podepsat, že ví, co dělá, a že je při smyslech.



První dávku Sputniku si nechal aplikovat pan Igor. Nikoli Igor Matovič, ale Igor Koník. Ano, Koník je ten typ, který si ruský Sputnik zaslouží. Kdyby mu ho na Slovensku nedali, tak by odhopskal do Moskvy a tam by o ruský zázrak zařehtal. Igor Matovič se Sputniku ohromně bojí. Původně byl Sputnik určen pro zájemce od 18 do 60 let, ale na výzvy od slovenských důchodců se Kreml uvolnil a pokynul moudrou hlavou i k nim. Doufám, že Matovič nepožádá spřátelený Kreml o dobrozdání k tomu, aby mohl Sputnikem očkovat i děti od dvou let. Ne že by mu Kreml nevyhověl…

A jak to tak v pohádkách bývá… Z nadějných milionů zbyla sotva jedna bídná desítka tisíc nepoučitelných. Registrace končí koncem června a slovenská vláda jedná o expedici expirované exvakcíny do zemí Balkánských.

Sputnik 4 - Soudruzi, nelejte ten Sputnik z voken

V Kyrgyzstánu se se Sputnikem vůbec nemazlí. Říká se „darovanému Sputniku na vektory nehleď“, ale vylívat ho snad nemusí. Paní uklízečka nebo pan uklízečka potřebovali dobít mobil a jediný zdroj energie široko daleko vysoko zneužili k dobíjení baterie. Sputnik v lednici roztál a ruský dar museli vyhodit. V Kyrgyzstánu očkují Sputnikem a čínským Sinovacem. Indická Delta se to snad nedoví a my jí to nepovíme.

Sputnik 5 - Sputnik mi stoupá do nosu

Ruské prvenství v loňském roce je již zapomenuto, vysmáto a samotným Kremlem dostatečně zprofanováno, takže je potřeba znovu být první. Tentokrát to odnesl nos, vlastně nosík. Alexandr Gincburg opět na vakcínové scéně. Sprej do ctěných dětských nosíků bude k distribuci kolem poloviny září. Jde o stejný princip jako Sputnik. Urá. Stejné žádné negativní účinky, uráá, stejné žádné problémy. Urááá. Je určen pro děti od 8 do 12 let a ani o týden míň, ani o týden víc. Pochopitelně data o studii nejsou, ale jde o nejlepší vakcínu a hlavně žádné vedlejší účinky. Nikdy. Ani jeden. Uráá.

Sputnik 6 – Moskevská varianta

Popírat, zapírat a hlavně lhát. Čím víc Kreml popírá, tím víc je potřeba mít se na pozoru. Žádná třetí vlna, přijďte na hromadné oslavy dobytí střední a východní Evropy Ruskem, pojďte se k nám očkovat našim Sputnikem, který ani místní nechtějí. Žádná třetí vlna, nic nehrozí a ten Covid ustupuje rychleji než nacista od Stalingradu. Tak děl z děl populisty ministr zdravotnictví Michail Muraško.



Proto v Moskvě už nemusí lid chodit do práce. Hospody a bary se uzavírají a návrat roušek, rukavic a respirátorů je velmi rychlý. Polní nemocnice rostou po desítkách. Ach, to zas budou z oken létat doktoři a kritici, kteří poukázali na lhaní Kremlu a centrálních politiků. Kreml si zadal u trollů dehonestaci vektorových vakcín a očkování vůbec, přičemž mu jaksi nedošlo, že tím uškodil nejvíc ruskému obyvatelstvu. Což je v ruských dějinách ovšem pravidlem. Ukazovat prstem na Západ, pomlouvat západní vakcíny a přitom mít naočkováno sotva deset procent obyvatelstva a navíc vakcínou, která neprošla registrací v západní odborné instituci, to je takové typicky kremelské.

Když to nejde po dobrém, tak to půjde po kremelském. Vakcinace pro mnoho skupin bude povinná. Možná by pomohlo, kdyby Putinovy petrohradské trollí továrny začaly „trololit“ o prospěšnosti očkování a jednou jedinkrát udělaly něco pozitivního a nikoli škodlivého. Odborníci již tiše hovoří o Moskevské mutaci. Alpha, Beta, Gamma, Delta a Vláďa.

Vládce a pán Putin o nové vlně Covidu nic neví, ale žádný tam není. Zve do Velké Rusi cizince k očkování. Ponoukl vždy ochotnou vládu Vládi k tomu, aby okamžitě a střelhbitě zajistili placenou vakcinaci cizinců Sputnikem. Takže masový vrah, zabiják a teď ještě Vladko vtipkár? Spěchejte, cizáci, migranti a proruští vlastenci z demokracií. Poptávka je obrovská, tak aby na vás něco zbylo. Sputnik je dobrý v ochraně (před čím?), sám Putin ho v potají a nikým nesledován vyzkoušel. Žádný případ úmrtí na ruské vakcíny nikdy nebyl registrován. A nikdy ani nebude. Kdo by to také registroval? Copak chce letět z okna za chorálního doprovodu sboru kremelských andělů?

Starosta Moskvy SS už nařídil povinné očkování 60 % státních kritických zaměstnanců. Vážně je tam neměli naočkované? Je to sice volba osobní, ale kdo nebude, ten nebude. Pikantní je, že ještě 5. června je vše v Rusku v pořádku, co se týká Covidu, a za týden už vyhlašují vakcínovou mobilizaci a situace je dramatická kritická. Je potřeba dodat klidu. Podle Alexandra Gincburga, táty Sputniku, syn Sputnik dobře zabírá na variantu Delta. Delta se k tomu doznala v laboratorních podmínkách. Ovšem nevím, zda je tím míněno, že je Rusko jednou velkou laboratoří.

V posledních dnech se i ruští odborníci kloní k verzi, že jde o novou mutaci koronaviru, na kterou stávající standardní postupy léčby nezabírají. Těžší průběh nákazy. Větší procento výskytu u dětí. Inu, došli tam odborníci k závěru, že se virus za půl roku dokonce změnil, ne-li přímo zmutoval. Před novým mutantem varovala již v dubnu Anna Popovová. Snad ještě sdílí říši živých.

Konečně ten Novavax

Možná si ještě někdo vzpomene, proč pan premiér a pan náměstek poradce ministr a znovu poradce Prymula neobjednali počty vakcín, které objednat mohli a měli. Na co to vlastně tehdy čekali a spoléhali? Proč objednali pro ČR 8krát méně vakcín per člověk než Německo? Čekali na vakcínu od Novavaxu, za kterou se v ústraní bili jako levi?

Je to ta záležitost, za kterou by měl Prymula dlít za mřížemi a nikoli bdít na hradě u Zemana či ředitelovat u AGELu. Šlo o ony Prymulovy klamné dopisy na WHO, šlo o snahu vypudit z EU jednu z mRNA vakcín a šlo o zařazení Novavaxu jako nejvýznamnějšího dodavatele vakcín pro ČR. Co kdyby se podařilo Prymulově klice vystrnadit z EU vakcínu od Pfizeru? Jak by to s námi dopadlo?

Aktuálně se držíme na chvostu očkování, ale co by se dělo, kdybychom stále čekali na vysněný Novavax? Až v září má být snad schválen u EMA. Výsledky jsou pravda slibné, ale očkovat až koncem roku 2021? Jde o novou moderní proteinovou vakcínu, ovšem proč na ni čekat? EU chce zakoupit cca 200 milionů dávek, nicméně smlouva ještě stále není hotová. Za jednu dávku chtějí kluci od Novavaxu zatím 16 dolarů. Naši výše uvedení kluci v očkovací akci chtěli nakoupit až 7,1 milionů kusů. Doufám, že oba hoši z Kostelců se nespletli. Že do částí vakcín Novavaxu necpe separát Babišův Kostelec místo toho, aby vakcíny plnil protikoronovou látkou Kostelec, tentokrát ovšem nad Černými lesy. Kdoví, za co pan Prymula od roku 2018 tak horlivě lobboval, a kdoví, proč Babiš a Prymula chtěli objednat víc Novavaxu, skoro víc než všech ostatních vakcín dohromady. Kdo ví… a kdo ví, kde chtěli vyrábět ryze českou vakcínu Adámková s Vojtěchem a premiérem Motýlem. Teď jim na českou vakcínu zbývá opravdu jen ten Kostelec pana Babiše.

PS. Pro pobavení. Předvolební klip nejmenované strany. Víc jeho voliči nepotřebují. Pochopitelně jde o parodii.

*Chtěl jsem vědět, jak se správně píše pan prezident Srbska Vučić. Poslední písmeno jeho jména přečte program pro nevidomé Jaws jako Znak 230.

Z veřejných zdrojů pohledem nevidomého