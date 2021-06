Analýza: Variantou delta se nakazíte během letmého kontaktu, a to i v silně proočkovaných oblastech

28. 6. 2021





Varianta delta koronaviru má tak silnou nakažlivost, že závod mezi očkováním a covidem může vyhrát virus, pokud státy výrazně nezrychlí očkování a pokud jejich občané nebudou i nadále dodržovat opatrnost, varují vědci.



Tato indická varianta byla nyní identifikována už v 92 státech světa a je považována za "nejprůraznějši" mutaci koronaviru. Zvlášť je schopna postihovat zranitelné osoby především v oblastech s nízkou mírou vakcinace.

Z výzkumu provedeného v Británii, kde indická varianta tvoří nyní 99 procent všech nákaz, vyplývá, že delta je asi o 60 procent nakažlivější než britská varianta alfa. Způsobuje také zřejmě častější hospitalizaci a je trochu odolnější vůči vakcínám, zejména jen po první dávce."Problém je, že všechno závisí na vakcínách, dokud se nepřekročí práh celospolečenské imunity. U variant, které jsou nakažlivější, potřebujete vyšší proočkovanost," upozornil dr. Stephen Griffin, virolog z univerzity v Leedsu.Varování ohledně opatrnosti přichází v době, kdy výzkum z Austrálie dokazuje, jak lehce se delta dokáže šířit. Na základě videozáznamů z průmyslových kamer podezřívají zdravotníci, že nejméně ve dvou případech došlo k nákaze během pouhého letmého setkání trvajícímu pět až deset vteřin mezi lidmi, kteří prošli kolem sebe v uzavřeném nákupním prostory v Sydney. V té době nebylo v Sydney povinné nosit roušky a nakažené osoby zjevně nebyly očkovány, protože méně než 5 procent Australanů bylo očkováno oběma dávkami.Je jasné, že varianta delta je podstatně nakažlivější než předchozí varianty, ale vědci dosud nevědí proč. Profesorka Catherine Noakesová z britského vládního vědeckého týmu Sage a expert na vzduchem přenášené choroby z univerzity v Leedsu hovoří o třech možných důvodech: 1. lidé, které delta nakazí, mají vyšší virovou zátěž, a tedy kolem sebe šíří více virových částic, 2. lidé mohou být vystaveni menšímu množství této varianty na to, aby se nakazili, nebo 3. k nákaze stačí velmi krátký kontakt.Izrael, kde bylo oběma vakcínami očkováno více než 55 procent obyvatelstva, v pátek obnovil povinnost nosit roušky. Nákazy se tam během týdne zčtyřnásobily v důsledku dvou ohnisek infekce ve školách. "Virus ve společnosti koluje, a i když nezpůsobuje velký počet úmrtí, společnost to přesto ochromuje, protože lidé musejí jít do izolace, lidé jsou nemocní, dostávají dlouhý covid," řekla Noakesová.Griffin vysvětlil: "Ideálním scénářem je, že si ve společnosti vystavíte zeď očkování dříve, než do ní proniknou varianty, protože i když vzniklo ohnisko nákazy, bude jen málo lidí, kteří nákaze podlehnou a reprodukční číslo nestoupne nad 1. Problém je, že jsme ještě té ochranné hranice nedosáhli a tak když se vyskytne infekce, podlehle jí množství nechráněných lidí a ti infekci pak dále šíří. To znamená, že musíme to očkování opravdu zrychlit. Nemůžeme ignorovat při očkování ani děti. Pokud bychom je neočkovali, mohli bychom skončit v cyklu nových mutací."Podrobnosti v angličtině ZDE