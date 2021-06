Příští pandemie: "Během 10-20 let začneme umírat na bakterie rezistentní vůči antibiotikům"

30. 6. 2021

Šestapadesátiletá Edith Heardová, která se specializuje na epigenetiku, je ředitelkou Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL) s 1 800 zaměstnanci v Německu, Francii, Itálii a Británii. V roce 2017 EMBL otevřela pobočku v Barceloně, informuje Manuel Ansede.

Prohlásila jste, že máte v úmyslu, aby EMBL u občanů vyvolávala údiv podobně, jako Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) objevy typu Higgsova bosonu.

To je co si přeji. A myslím, že se to v některých případech už děje. EMBL se podílela na projektu Tara Oceans, expedici zkoumající oceánskou biodiverzitu. To vyvolalo údiv. Před dvěma lety publikovala objev 200 000 nových virů v oceánu, na severním pólu. Proč je severní pól střediskem virální diverzity? Nevím, sama se tomu podivuji.









Co je důvodem vzniku bakterií odolných vůči antibiotikům?

Nevíme, je to velká otázka. Pokud bychom porozuměli tomu, co se děje, můžeme tomu zabránit. Mnohé společnosti přestaly vyvíjet antibiotika, takže teď existuje jen několik léků. To se stane příštím velkým zabijákem. Za deset až dvacet let budeme umírat na bakteriální infekce odolné vůči antibiotikům, které už nebudeme schopni léčit. V posledních sto letech jsme zdvojnásobili naději na dožití, právě díky takovým věcem, jako jsou antibiotika a vakcíny. Pokud něco neuděláme, do dvaceti let antibiotika, která dnes existují, nebudou schopna léčit infekce, které nás trápí. To se stane příští pandemií. Nový program EMBL se věnuje těmto záležitostem.

Na vaší profilové fotografii z laboratoře vidíme trojbarevnou kočku: Bílou, černou a rezavou. Co to má společného s Vaší specializací?

Po staletí lidé na venkově věděli, že trojbarevná kočka je obyčejně samice. Důvodem je, že mají dva chromozómy X, jelikož jsou samice, a v chromozómu X existuje chromozóm, který může produkovat buď černou, nebo zrzavou barvu. Pokud máte černou verzi genu na jednom chromozómu X a zrzavou verzi na jiném, barva srsti bude záviset na tom, k expresi kterého genu dojde. - Expresi zahrnující tříbarevnost nikdy neuvidíte u kocourů, protože ti mají jen jeden chromozóm X, buď zrzavý, nebo černý. Bílá barva je jiná otázka, vzniká v důsledku chybějících melanocytů.

