Proč na studiu literatury záleží

28. 6. 2021

University Colege London jmenovala svého prvního profesora anglistiky r. 1828, avšak až o několik let pozdějina King's College byl dán studiu literatury větší důraz a záměrně byl postaven proti utilitárnímu modelu vzdělávání. "Vědomosti nelze do mozků nalévat jako tekutinu, která se mechanicky přelévá z jedné nádoby do druhé," napsal H.J. Rose, druhý rektor King's College. "Literatura vyučuje moudrosti lidí lépe a moudřeji než my sami a připravuje nás nejlépe ze všeho na zkoumání oněch morálních a intelektuálních pravd, které nejsou jen nejcennějším cvičením našeho rozumu, ale nejvyšší mírou se týkají našeho budoucího osudu."Anglický jazyk a literatura patří k nejúspěšnějšímu vývozu Británie,Je to pas k práci a životu po celém světě. Absolventi anglistiky pracují v tvůrčím průmyslu, mezi právníky, ve státní službě, v diplomacii, v reklamě, v politice, jsou to podnikatelé, učitelé, digitální inovátoří - všechno to jsou oblasti, které si cení schopnosti kritické analýzy, inovativního nesterotypního myšlení a flexibility. Kanadský prezident je absolventem studia anglistiky, první americká žena ve vesmíru studovala anglistiku vedle fyziky. Avšak, jak to profesor Rose věděl, studium literatury nám poskytuje daleko více: je to způsob jak přemýšlet o našich vzájemných vztazích a o našich vztazích k přírodě, o našich právech a morální odpovědnosti, o schopnostech a hranicích vědy, literatura požaduje, abychom se alespoň pokusili vnímat svět z hlediska jiných. Studie z roku 2014 dokázala, že tyto dopady jsou měřitelné: školní děti, které četly Harryho Pottera, projevovaly nárůst empatie vůči imigrantům, uprchlíkům a gayům.Gramotnost neznamená jen to, že jsme schopni vytvořit větu - jde i o emocionální gramotnost, o historickou gramotnost a gramotnost ohledně struktur moci a rétoriky: Kdo vám tohle říká? Jak? Proč? Funguje to? Co si o tom myslíte?Jazyk je jedním z nejmocnějších nástrojů, jaký lidé mají: všichni potřebujeme rozmyslné vyučování o tom, jak ho zvládat a jak se chránit před těmi, kteří jazyka zneužívají. Pomáhat dětem, aby byly na internetu v bezpečí, například, znamená je naučit číst, aby se dokázaly uchránit před manipulaci a úmyslem. A kromě toho, literatura poskytuje hluboké, složité celoživotné potěšení, na které často zapomínáme, přestože je to cenným cílem samo o sobě.Podrobnosti v angličtině ZDE