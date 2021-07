Koronavirus: Šedesátiletí, vraťte se do hrobu. Česká republika je asi ztracena...

4. 7. 2021

čas čtení 6 minut



77 Comments





Falešný zprávy ti předpovědi jsou stejné jako covid který začal před rokem takže poplašná zpráva nic víc.



A já myslel, že smrtí je ohroženej úplně kazdej, safra



Čulík zase šíří hovadiny....

Ale vlastně má pravdu, protože tolik lidí, co umřelo díky šíření hysterie médii, jako jsou i Blisty, to opravdu nemá obdoby. Nad daty ČSÚ člověk opravdu žasne !

Doufám, že jednou tito šmejdi skončí před soudem, stejně jako …



anooooo všichni umřeme jen na covid... 😃 😃 já se spíš zabiju pádem ze schodů nebo v autě...



Všichni žijící jsou ohrožení smrtí. Mrtví umřít nemůžou 😉



Opět někdo vyzvracel takový nesmysl ,





nechci dělat chytrýho ale všichni seioři nad 60 let jsou ohrožený smrtí už jen když vylezou z bytu a jsou do obchodu .....



Ať si zemřou -w-



Piču



a je to tu zase v řijnu se zavřou školy a v květnu se otevřou



🤣🤣🤣 Brecim uzzz



* blitky





Ohroženi smrtí jsme všichni, ne? Stačí se blbě rozhlídnout...





Tvl to ockovani musi byt pecka kdyz to zajisti i nesmrtelnost





100% lidí,je ohroženo smrtí.





JEDINÁ HROZBA PRO LIDI 60+ JE TO VAŠE OČKOVÁNÍ !!!



Běž do píči! 🖕a korunashit s tebou!





Takže někdo, komu je více jak šedesát je "ohrožen smrtí"... a já myslel že lidé kterým je více jak 60, do teďka vůbec neumírali, no já to hlupák!





Asi podat TO za šíření poplašné nepravdivé zprávy





Kdy už to oblbování těch lidí skončí a kdo má selský rozum,tak ví že to je jenom celosvětový velký podvod





A proto na to v Anglii serou 😃 Britske listy 😃





Abyste se vy neocitli v ohrožení smrti z těch zpráv až některým lidem dojde trpělivost za ty sračky co dáváte na net vole takové pičoviny to je neuvěřitelné



...všichni Češi nad 60 let jsou ohroženi smrtí. Předpokládaná doba dožití je u nás celkem východoevropská, možná skoro středoasijská.



·



Nikdo neumírá na covid, neni důvod se očkovat. Takže budou strašit, aby naplnili kvóty od globální diktatůry.



uživají Brické ..... a není to pravda , Britaníe je volná od covidu





No jasně, smrtí je ohrožován každý už od narození. A to, že čím je starší, tím je pravděpodobnost ohrožení vyšší - to se také zdá být přirozené. Tak nevím co "vědátoři" řeší?





Anton Špelec

Haf haf haf už se fakt klepu šmejdi



Všichnu umřou.





Proč toho dementa nezažalovat pro šíření falešné zprávy? Vždyt už je to trapný , každý týden jiná mutace a po roce tu každý stát má svojí mutaci , hlavně že vir jako takovej mutuje několik let , desetiletí.Přestan šířit hovna lopato.



DO BLOKACE, VŠÍMÁTE SI, ŽE TYHLE UBOHÝ SRAČKOSTRÁNKY MÁME AUTOMATICKY LAJKNUTÝ ????



Honzo už to nečti!!!



Běžte do hajzlu šmejdi



Jj, smrtí od očkovaných vrahů..





ALE NE Z KORONY ALE Z VYDĚŠENÍ ZE STÁLE SÍLÍCÍ A NESKUTEČNĚ MUTUJÍCÍ PANDEMIE LIDSKÉ SPROSTOTY , NENAŽRANOSTI a BLBOSTI !



hovada jehovijalni prasata





https://www.idnes.cz/.../delta-nebezpecnost-varianta...?

Na deltu se méně umírá i marodí. Není tak nebezpečná, množí se hlasy - iDNES.cz

IDNES.CZ

Na deltu se méně umírá i marodí. Není tak nebezpečná, množí se hlasy - iDNES.cz

Na deltu se méně umírá i marodí. Není tak nebezpečná, množí se hlasy - iDNES.cz





Čulíku ty kokote 🤣 Stačí se podívat na seznam článků a je zřejmé, jakou ideologii a jaký směr propaguješ 🤷 Nemít brýle, nevěřím ti ani nos mezi očima ...





To je zase kokotina



To jsou další mediální lži, manipulace lidí k tomu, aby přijali smrtící jed k jejich likvidaci. To není vakcína, ale smrtící jed k provedení Agendy 2030, tedy vyvraždění velkého množství lidí





Však on každý živý tvor je ohrožen smrtí!



kdo se jednou narodí, musí též jednou zemřít-tak to bylo, je a bude-amen.

-1