Zpráva z České Bělé

10. 7. 2021 / Beno Trávníček

čas čtení 3 minuty

Máme tu tedy povodně, kůrovce, covid, gigantické bouře, dokonce bytelné tornádo... dost solidní nápověda od přírody. Kolik takových rad nám ke zmoudření ještě bude třeba? To je odpověď na Nobelovku.

(Havlíčkobrodsko, Vysočina 8. července 2021)

Obloha se otevřela černomodrofilaovou, ale vlastně téměř černou stěnou, která letěla proti nám rychlostí vyplašeného sokola a chrstala na nás nepřetržitě kubíky vody za stálého budrácení divokého mořského příboje (pozn.: v Česku nemáme moře ani oceán). Dojem mojí milé: „Tak nějak v jiných zeměpisných šířkách nejspíš udeří písečná bouře.“ Ve vteřině 1 se nedělo nic, ve vteřině 5 pleskaly první kapky, ve vteřině 10 na nás „spadla přehrada“, která ale padala skoro vodorovně. Na plechy střechy hrál umocněný vítr jako na ďábelské varhany a když jsme otevřeli vchodové dveře, abychom jen letmo zjistili co se děje, ... čvachtali jsme rázem v pár kýblech vody, které stihly za tu chvilku dovnitř napršet.





Celé to bylo něco jako když vám bez varování skočí za krk obránce Stalingradu. Neumím si to vysvětlit jinak, než že se příroda z čirého zoufalství brání všemi dostupnými prostředky.

Nejvíc to samozřejmě pocítili nedávno lidé na Moravě. My jsme tornádo zatím nepotkali – ale co není... máme v okolí velké širé zemědělské lány zvíce mezinárodního letiště, tak to by tornádo mělo pěknou startovací plochu – vrrum... O … O ...

Už jsem se o tom zmiňoval v pár komentářích – omlouvám se za vulgarismus – ale stále víc přemýšlím o tom, jak moc (jako nezbedný druh homo „kamikaze“) musíme od přírody dostat přes držku, abychom zklapli a začali se chovat jako tvor moudrý.

Samozřejmě, že pochopení situace má dvě základní roviny a samozřejmě, že jednou z nich je zapojení co nejvíce chytrých technologií do „záchrany světa“. ALE! Tou druhou je stejně samozřejmě nutná a mnohdy titěrná snaha každého jednoho z nás umírňovat své požadavky na MÍSTU A ČASU PŘIMĚŘENÉ OPTIMUM.

Význam takového slovního spojení by měli všichni kantoři nalévat do hlav svých svěřenců a všichni politici do hlav svých občanů. A samozřejmě se tím řídit především sami!!!

Je přiměřeným optimem (tady a teď) chtít si vozit zadek v SUV za milion? Je přiměřeným optimem (tady a teď) chtít létat každý rok či ještě častěji k moři? Je přiměřrným optimem (tady a teď) chtít vlastnit dům či byt a k tomu chatu, chalupu... ? Je přiměřeným optimem (tady a teď) přejídat se k až prasknutí břuchu?

Máme tu tedy povodně, kůrovce, covid, gigantické bouře, dokonce bytelné tornádo... dost solidní nápověda od přírody. Kolik takových rad nám ke zmoudření ještě bude třeba? To je odpověď na Nobelovku.

0