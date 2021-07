Číšnici jim lají, že falešně …hrají

10. 7. 2021 / Petr Haraším

- Jak se Babišova vláda (ne)vyrovnává s hrozbou varianty delta

Pat a Mat z vládního hnití ANO

Od dubna věděli Vojtěch s Babišem, že se z Indie šíří velmi nebezpečná mutace Delta. A co naši odborníci udělali? Neudělali nic, rozvolnili, zhřešili. Pozvali Česko na další vlnu covidu. Problém způsobili a jako praví profesionálové teď budou řešit a pachatele hledat. Vojtěch slibuje očkovaným dětem výhody. Kdo se nechá naočkovat, nebude muset na testy. Jak je to s rychlostí a možností očkování dětí přes prázdniny, viz konec článku. Babiš slibuje možnost přeobjednání termínů u druhého očkování. Možnost tu sice je, ale je zde rovněž nemožnost provést akci hromadně. Aneb není kam přemístit zájemce, kteří chtějí změnit termín. Museli by totiž v očkovacích centrech šachovat s již pevně danými termíny pro první dávky. Je to další případ, kdy car Babiš něco kvákne a je hotov. Nehledí na to, že opět a zas plácl totální kravinu, kterou za něj musí řešit jiní.

Hlavní Hygieia

Paní Svrčinová se pochlebovačně přidává k volebním tlampačům ANO a šíří, že to Praha a mladí lidé další vlnu vlní. Mladí v Praze nedodržují pravidla, hanebně se stýkají a kdo ví ještě, co dál. Fuj. Paní Svrčinová a její hygienická parta nespí a kontrolují party, oslavy a bary, kde se nedodržuje ani morálka ani pravidla. Kontrolují bedlivě, stráží pilně a slitování neznají. Pražské nemravy se rozlézají i do kraje Středočeského.

Importy ze zahraničí

Pan Hřib Pirát vládu a Hygienu stále prosí, aby ráčili něco dělat s příjezdovými formuláři, ale je klid. Ve formulářích pro cizince je místo pobytu označeno jen jako Praha. Jak pak turistu najít, testovat, trasovat a pokárat? Pochopitelně vládnímu hnití ANO vyhovuje, že je Praha a mladá generace zostouzena, jak známo, nejsou to zrovna voliči obuvníka Babiše. Hlavní Hygieia klidní situaci. Nastaveno máme, máme a lid ochráníme plnou silou, ochráníme. Stejně za to může přebujelá veřejná doprava v Praze a ten import. Možná paní Hygiei neřekli, že vládní opatření proti šíření Covidu dělá vláda. Nikoli opozice, nikoli primátor Hřib. Takže jediným zaklínadlem paní Svrčinové jsou respirátory ve vnitřních prostorách. Další opatření netřeba. Netřeba, protože za šíření mohou jen oslavy, party a techtle s mechtlí. Babiš už si piluje volební bláboly pro voliče své věrné. A kdo viděl, slyšel ctnostná shromáždění Víry na Velehradě, ten musí uznat, že tato party byla trochu větší než největší techtle a že se rozhodně nekonala v Práglu. Nevím ovšem, zdali na Velehradu zasahovalo hygienické komando paní Svrčinové a káralo přítomné za nedodržování pravidel. Roušky na slavnost nesměly. Respirátory, rozestupy rovněž.

Pokud by došlo k dalšímu nárůstu nákaz, tak najdou řešení. Aneb netřeba dopředu předvídat a chránit dalšímu šíření, je potřeba být připraven na případná příležitostná avšak očekávaná zhoršení.

Varianta Delta se k nám dostala s těmi nechutnými „cizáky“ a importy. Tak pravil premiér. A jak jinak by se k nám indická varianta dostala? Z vesmíru? Takže nejen cizáci ale i emzáci? Celá vláda od dubna věděla, co je Delta zač, jak se šíří a jak je závažná. Ovšem heslo rozvolnit a uvolnit převládlo. A jak zvykem, není viník Babiš a ministři zdravotnictví za ANO, vinni jsou Pražáci, mládež a importy. A Piráti. A volební koalice. A opozice.

Bezinfekčnost

Vědci, lékaři a odborníci varovali vládu před idiotskou úpravou bezinfekčnosti, ale Babiš. Babiš potřeboval voličům ukázat, že virus zdolal. Všude kolem Delta, ale Česko stanoví bezinfekčnost 21 dní po první dávce vakcíny. Co na tom, že data jasně říkají, že po první dávce se Deltě brání nesnadno. Bylo potřeba lidu dopřát cestu Jančurovým expresem na pláže Chorvatska a vyslat cestovatelské expedice do Tuniska a dalších zemí Covidu příznivých. Po pár týdnech pak rychle bezinfekčnost vrátit na původní termíny a tvářit se, že my to nebyli. To mladí, opozice a Piráti. Jen jestli si Motýle nepopletl bezinfekčnost s dezinfekčností…

Konečně budeme testovat všechny přijíždějící navrátilce ze zahraničí, ať přijedou odtamtud či odjinud. Vyplní ti lumpové formulář a na psí uši si udělají zoufalý antigenní test. Zelená a oranžová to nařizují. Zaměstnanec bez negativního testu do rachoty nesmí. Bude klečet před branou a prosit kapitalistu o smilování. Odteď budou všichni zaměstnanci udávat, že byli na dovolené na Čapím hnízdě. Vláda lidem umožnila, ba doporučila rozvolněním výjezd. A teď toto. Škoda, že se tímto nařízením neřídil ministr neživého prostředí pan Brabec. Tak moc spěchal na fotečku s tornádem, že si vyprosil omilostnění u pražské hygieny. Tornádo sice nestihl, ale v záběrech se mihl. Takové kádry má vládní hnití ANO. Naštěstí odhalil pachatele otravy řeky Bečvy, sice je to k smíchu, ale nalezli pachatele a odsoudí. Doufám, že si Klicpera služné zasloužil.

Na letištích bude kontrola a bude se debatovat o tom, aby se kontrolovalo. O čem debatují? Do návratového letadla bez patřičného formuláře nikdo nepronikne. Zůstane tam, dobře mu tak. Ostatní po návratu bude pečlivě kontrolovat hygiena. Co tam dělali doposud? Čert a Svrčinová ví. Navrátilci z červených a tmavě červených zemí musí do samohanby a na test marš. PCR test marš. Cestující z černých zemí budou rovnou zastřeleni. Tak ne. Kdo se vrátí z černých států, ten do samohanby na deset dní a testy dva. Nejprve Vojtěch černé země zakázal, ale po litanii od samotného Papeže nakonec zatroubil na covidový ústup. Stačí na ministra naštvaně pohlédnout a už se mění stanoviska a opravují nařízení. Důrazně Vojtěch prosí, aby tam nejezdili. Nic pěkného tam stejně není. Tady mají lány řepky, vyprahlá pole, tornáda, skvělé rozpustilé dálnice a motýle, včele a rybe v otrávené Bečvě. Co v cizině? Sice je tam mnohdy levněji, krásněji a lepšeji, ale Babiš. Do černých patří Tunisko, Rusko, asi Anglie, ale nikdy Egypt. Ministerstva ví, že Egypt lže v datech o Covidu jako, jako Rusko, ale do černých Egypt nelze. To už by je nikdo nevolil. To nesmí dopustit, takhle se spustit. Ale pozor, změna, kontrolovat se budou jen plně nenaočkovaní. Kontrola se nevztahuje na očkované a postcovidové pod 180 dní. Dobře, hoši. Už nevím, bojuje za další a lepší pandemie koronaviru samotný vir, nebo lépe a tvrději bojuje naše česká vláda? I očkovaný a ponakažený občan může šířit nákazu, zvlášť když přebýval a dováděl na dovolené v červeno či černozemi. To si jako slavná Česká republika nemůže dovolit otestovat navrátilce z mutačních končin, aby ochránila své občany? To už vážně Motýle všechno rozkradl?

Hygiena odteď bude přísně vše kontrolovat, bude kontrolovat samoizolaci, formuláře, povinné testy. Ani jedna mutace, ani jeden virion již neprojde. Zatím to ale vypadalo, že kontrolují max Rozvolňování, aby bylo dostatečně razantní. O navrátilcích, kteří se dopravují vlastním prostředkem, se raději mlčí.

Kontrolor Vojtěch

Dál náš odborník apeluje a prosí, aby na hromadných akcích někdo něco kontroloval. Jo testy a certifikáty mají kontrolovat, o to je prosí. Jsme země prosíků. A budeme posilovat marketingové akce proti očkování. Nebo pro očkování? Není to ze závratné podvratné kvality oněch spotů docela jasné.

Naději alespoň dostanou vyloučené lokality. Do vyloučených lokalit zpívající ministr, vzdělaný to odborník v záludnostech pandémonických, zařadil Ústecký a MoravskoSlezský kraj. To přehnal. Jako celý Ústecký a celý náš MoravskoSlezský je vyloučený? Kdo ho a kam vyloučil? No přijeď, pěvče, bude vysvětleno.

Naštěstí Vojtěch spustil aplikace Tečka, Čtečka a šepká se, že ještě bude jistě následovat dvojtečka, trojtečka a uvozovka. V aplikacích máme přeplněno. A protože aplikace, tak se obloukem vracíme k hospodám, restauracím, knajpám, k tanci a zpěvu. Aplikaci máme, na soudy kašleme, a tak znovu hodíme do placu potřebu kontrolovat hosty v zařízeních. Zatím dobrovolně (smích), ale zvažují vládní činitelé, že dobrovolně se dobrovolná stane povinná. Zákazník bude mít .ku a číšník č.ku, která .ku zkontroluje a pokud bude vše ok, tak majitel .dostatečné ky může do lokálu konzumovat dle libosti. Pokud bude .ka nevyhovující, tak před lokál a slintat. Pochopitelně předtím zaplatit štamgastům rundu, obsluze za snahu tringelt a od policejního orgánu dostane jemnou ovšem nezbytnou „gumoléčbu“. Pokud se ovšem aplikacím .ek nepoblázní barvy a z negativních se stanou pozitivní.

Kontrola Hygienic

Za téměř dva měsíce dokázali zkontrolovat něco kolem 6 tisíc konzumentů lihovin a jiných poživatin. Domluvili, pohrozili a tři správnili. Na jeden kraj vychází kontrola cca 400 lidí. Je to dost nebo málo za měsíc a půl? Má to pak vůbec nějaký smysl?

Sultán a Tyrl

Jedna z opozičních stran překřtila našeho zpěváka Vojtěcha na Sultána Vojtěcha. Kdo je Tyrl, se Odska zatím nezmínila. Nějaký nový ministr zdravotnictví? A proč to, protože Vojtěch opět slibuje a zařizuje opatření, která mu soudy vyhodily oknem.

Vojtíškovy lapálie

Vojtěch nelení. Mezi lid český vypustil zvěst o tom, že mutace Delta má reprodukční číslo 8. Je to sice jiné reprodukční číslo, než je reprodukční číslo, na které je národ uvyklý, ale co už. Je to odborník. Vojtěchovy znalosti pak horentně korigovala mluvčí Gabriela Štěpanyová a s pomocí musel přispěchat i šéf ÚZIS Ladislav Dušek. A tak se vyrojilo celorepublikové, základní, obecné, aktuální efektivní, definiční a reálné reprodukční číslo. Vojtěchův canc žehlili minimálně ve dvou článcích.

Dále pan ministr hovořil o vektorových vakcínách… „přitom se zdá, že jsou tyto typy vakcín třeba pro pacienty po transplantacích účinnější,“ pravil zpívající odborník. Jde o nesmysl. Nevěřte mu. Brrr. Premiér.

Národu bylo nutno opět dodat informace, jak náš premiér jedná, shání, maká a maká, aby lidu zajistil budoucnost. A sobě beztrestnost plus další a další dotační prostředky pro surikaty. Dojemná story o tom, jak náš Motýle jednal mnoho měsíců s Izraelem o milionu a půl dávkách Pfizeru, aby na konci června zjistil, že nabízený Pfizer je určen pro Palestince a že má expiraci v červenci. No nic, sklapl náš Motýle, a můžeme čekat další dojemnou story o tom, jak pilně maká, nespí, nebdí. Zbyl kamarád Orbán, který našemu veliteli opět půjčil. Tentokrát z Pešti přijde sto tisíc dávek. Sto tisíc dávek máme na jeden den očkování, ale voličům to bude libě znít. Ostatně Maďaři naočkovaní orbánovým rusko čínským očkovacím konsorciem vyrážejí houfně do Rumun, aby vylepšili vlastní imunitu proti Covidu Pfizerem, který jejich šéf posílá našemu šéfovi. Aktuálně poškemral o dalších 200 tisíc dávek. Asi bude nějaký prů…švih.

Babiš všude po EU i jinde škemrá o vakcínu a jeho ministr zdravotnictví naopak říká, že v srpnu zajdou na úbytě očkovací centra, že nebude koho očkovat. Tak nebudou vakcíny, Andreji, nebo nebudou zájemci, Adame? A co bude s Astrou? Po čertech ďáblech pan Motýle shání Pfizer a na druhé straně chceme darovat „rozvojové zemi“ naše vakcíny od Astry? Nehodí se nám, tak vzýváme solidaritu. Avšak mohli bychom je nabídnout Rusku. Rozvojová zem to je, pomoc potřebuje a ještě budeme za dobráky. Snad nám odpustí, že jsme si vyhodili ty Vrbětice do vzduchu a chtěli to hodit na Rusko…

Vládní hnití ANO se zadní oklikou snažilo novelou opět do očkovací kremlohry vpustit neregistrované vakcíny. Vivat Sputniky! Zkouší to přes odstavec o vakcínách ve vlastnictví státu. Po odhalení se vymlouvají podobně jako u pokusu o zcizení darů pro nápravu po tornádu.

Závěrem pyl

Vědci nešťastně odhalili fakt, že i pyl je zákeřným přenašečem koronaviru. To zas bude nablito v dezinformačních kanálech. Tak a jsme u našeho Motýle. Jak známo, včele a motýle roznášejí pyle. A jak známo dál, mají rádi tu řepku. A řepka je našeho slavného nemajitele majitele. Co teď s tím? Zarazit vánek a větřík. Zlikvidovat stromy, keře a řepku. Zlikvidovat včele a motýle. Nic z toho, stačí se nezdržovat v nadměrných houfech u aktivních pylonošů.

Očkování dětí

Řádně naslibováno, marketingově vytěženo vládním hnitím ANO a skutek utek. Vojtěch avizoval nejprve září, pak přelom červenec srpen a nakonec spustili akci první den prázdnin. Nepočítali s tím, že děti zmizí. Děti fuč.

Doma jsme registraci provedli hned 1. července. 7. července přišel PIN2. Tleskat. Jásat. Nabízený termín. První 9. červenec, druhý 16. červenec a třetí poslední 23. červenec. Děti se z tábora vracejí koncem července. Červenec konec, srpen zatím není. Kolo kolo mlýnské na informačních linkách. Počkat na další PIN2 a na další termín. PIN2 přijde třikrát. Nebo zkusit jiné místo s novou registrací a novým čekáním. Na novém místě se termíny našly až na polovinu srpna, a tak kompletní očkování bude až koncem září. Tedy pokud budou nějaké vakcíny, když v červenci bude o milion méně a v srpnu se neví.

Proč je pro očkování dětí jen jeden den v týdnu? Opravdu se nemohly děti paralelně očkovat i u svých dětských lékařů? Takto hlemýždím postupem se kompletní očkování do začátku školního roku těžko stihne. Po slibovaných ministerských výhodách zbude jen smrad a síra. Tyrle, připrav se! Prymulo, jsi na řadě.

Z veřejných zdrojů pohledem nevidomého

