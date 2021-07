Musíme pomoci ženám v Afghánistánu

12. 7. 2021

Spěšný odchod amerických vojáků z Afghánistánu může být katastrofou, zejména pro ženy, píše Emma Graham-Harrison, která léta pracovala jako reportérka v Afghánistánu





Extremisté z Talibanu ovládli v posledních týdnech místa, která bývala baštou protitalibánských sil, a mají velká města v obklíčení. V oblastech, které ovládají, už talibánští velidelé vylučují dívky ze škol. Ženy jsou bičovány za "cizoložství", což je veškerý mimomanželský sex, včetně znásilnění. Pokud se snaží ženy hájit u talibánského soudu, jejich svědectví má hodnotu jen poloviny svědectví muže.





Myslela jsem na své afghánské přátele, když Joe Biden pokrčil rameny nad otázkami novinářů nad budoucností Afghánistánu po odchodu amerických vojsk. "Já chci mluvit o šťastných věcech, člověče," obořil se Biden na novináře.



Afghánci by také rádi hovořili o "šťastných věcech". Pro mnoho z nich, zejména pro profesně vzdělané ženy ohrožené extremisty v blízkosti je to nemožné. O Afghánistánu se dnes hovoří jako o abstraktním geopolitickém problému, ne jako o zemi 38 milionů lidí, kteří nyní mají zoufalé obavy o svou budoucnost.



Samozřejmě, západní vojska zanechala v Afghánistánu znepokojující historii zabíjení, teroru a silné korupce. Avšak můžete léta kritizovat to, jak v Afghánistánu Západ vedl válku - já to dělám už přes deset let, píše autorka - ale přesto si uvědomovat, že způsob, jímž tato válka končí, je neodpovědný a krutý.



Vzestup ozbrojených bojůvek a zvýšeného násilí téměř nevyhnutelně znamená více mrtvých civilistů a konec financování humanitární pomoci uprostřed katastrofálního sucha. Také je to možná neodpovědné z bezpečnostního hlediska. Je nejasné, zda Taliban dodržuje svůj příslib zrušit své vazby na al Kajdu a vliv Islámského státu v Afghánistánu sílí.



Mnoho generálů a politiků, kteří od roku 2001 vedli afghnskou válku, projevovalo ohromujíci neznalost historie.



Někteří lidé, kteří podporují Bidenovo rozhodnutí odvolat americká vojska z Afghánistánu co nejrychleji argumentují, že na světě je mnoho zemí, kde je s ženami a s menšinami zacházeno stejně brutálně, možná ještě brutálněji, než čemu čelí Afghánci pod vládou Talibanu, a Amerika tam neintervenuje. Ale to znamená ignorovat oněch dvacet let, během nichž se Afghánistán dostal do této situace. Afghánistán, který Amerika a její spojenci opouštějí, je zemí, kterou vytvarovali.



Korupce, která kvetla celým systémem, přivedla mnoho Afghánců i lidí ze Západu k bohatství. Váleční magnáti, kteří původně pomohli Američanům vyhnat Taliban, byli potvrzeni u moci a jejich předchozí zločiny byly ignorovány. Američané spoléhali na mladší velitele, kteří se dopouštěli mučení a mimosoudního zabíjení, pokud je považovali za efektivní. Varování lidskoprávních organizací, že toto násilí jen vyvolává cyklus občanské války, bylo ignorováno.



Avšak tato dvě desetiletí také byla dobou relativního míru a stability v Kábulu a v dalších velkých městech, a vyrostla generace, vzdělala se, založila rodiny, vytvořila podniky a usilovala o lepší život. Téměř dvě třetiny Afghánců jsou mladší než 25 let, takže nikdy nezažili, anebo nepamatují na léta, kdy ovládala extremistická ideologie Talibanu celou zemi.



Z nedávného průzkumu afghánských žen žijících na venkově vyplynulo, že práci feministických aktivistek bojujících za vzdělávání, svobodu pohybu a další práva silně podporují jejich sestry i v nejkonzervativnějších částech afghánského venkova. Jak Taliban začíná ovládat stále větší území, musíme najít způsob jak dál podporovat afghánské ženy. Stále ještě existují možnosti jak to dělat, pokud je mezinárodní společensetví ochotno použít k tomu svůj diplomatický kapitál.



Je nutno zajistit, aby žádná vláda, která zachází s ženami a s dívkami tak, jako Taliban, nikdy nezískala mezinárodní legitimitu.



