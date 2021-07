Jeden z nejasociálnějších zákonů v ČR: Sněmovna hlasovala pro odebírání sociálních dávek za přestupek

A co je vlastně nejproblematičtějším bodem zákona? Za opakovaný nebo i jednorázový přestupek se bude lidem krátit podpora v bydlení a, pokud to nebude stačit, pak i částka na živobytí, která je aktuálně 4328 korun na průměrně tříčlennou domácnost na měsíc (jde o číslo z Informace o vyplacených dávkách za květen 2021). Zdánlivě to zní spravedlivě: ať lidé nesou odpovědnost za to, když poruší pravidla. V důsledku to ale vše ještě jen zhorší.







Vysvětleme si to na modelovém příkladu: