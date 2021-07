Koronavirus: Třetina lidí na světě v důsledku pandemie hladoví

13. 7. 2021

Kolik je v ČR případů dlouhého covidu? Na stránkách MZČR to nenajdete. ZDE se spekuluje, že dlouhým covidem může být v ČR postižena až třetina nakažených, to by bylo kolem půl milionu lidí.

Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Plzeň-sever (49,58 nákaz na 100 000 obyvatel) a další oblasti kolem Plzně, Rokycany (44,45), Praha (36,4) a okolí, objevují se také nákazy v Prachaticích, v Pardubicích a ve Svitavách. V pondělí 12.7. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 239 denních nákaz. V ČR do 9.7. zemřelo 30 333 lidí. V nemocnicích je 31 osob, denní nárůst o jednoho člověka. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 669 745 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Očkováno první dávkou bylo v ČR 5 163 063 osob, druhou dávkou 3 800 054 osob, před nebezpečnou indickou variantou je tedy v ČR dosud chráněno jen cca 38 procent obyvatelstva.



- Rusko zaznamenalo nový denní rekord úmrtí na covid, 780 osob.



- Počet lidí, kteří nemají dost jídla, během pandemie drasticky vzrostl. Je to nyní třetina obyvatel na světě, upozorňuje nová zpráva OSN.



- Světová zdravotnická organizace apeluje ná státy, aby daly třetím zemím vakcíny, že je nejasné a zbytečné očkovat své obyvatelstvo nyní třetí dávkou.



- Jižní Korea už zaznamenala sedmý den více než 1000 infekcí denně. V pondělí to bylo 1150 infekcí. Celkem bylo v Jižní Koreji nakaženo 170 296 osob, 2048 lidí zemřelo.

- Boris Johnson potvrdil, že 19. července zruší většinu zbývajících proticovidových karanténních omezení v Anglii navzdory varování vládních vědců, že by to mohlo vést k více než 200 úmrtím denně a k tisícům hospitalizací. Nicméně Johnson na tiskové konferenci podstatně změnil svůj dosavadní postoj a radil veřejnosti, aby byla "extremně opatrná" a dále nosila roušky v uzavřených místnostech a ve veřejné dopravě. Doporučil také občanům, aby omezili své styky s lidmi mimo svou domácnost. Nošení roušek ale nebude podle zákona už povinné. Upozornil, že je odpovědností divadel a nočních klubů, aby kontrolovaly covidový status svých návštěvníků a očekává návrat pracovníků do kanceláří "jenom postupně". Uvažuje o zavedení covidového pasu pro vstup do veřejných prostor, pokud nebude omezena nákaza. Johnson přestal používat tvrzení, že rozvolnění je "nevratné". Kritikové i političtí komici se Johnsonovi vysmívají pro zmatenost jeho výroků na veřejnosti. Stínový labouristický ministr zdravotnictví Jonathan Ashworth to označil za "šlápnutí na plyn poté, co jste si rozepli bezpečnostní pás". ZDE



- Britské univerzity uvažují, že se jejich profesoři nikdy nevrátí do učeben a budou i nadále učit online. Studenti ovšem požadují kontakt se svými učiteli. ZDE



- Austrálie věnuje 1,5 milionu vakcín Vietnamu.



- Ve Francii se počet nákaz zdvojnásobuje každý pátý den, upozornil ministr zdravotnictví Olivier Veran. Macron oznámil povinné očkování pro zdravotníky.



- V iráckém městě Nassiria byly usmrceny desítky lidí a další desitky zraněny v důsledku požáru v nemocnici, způsobeného zřejmě výbuchem kyslíkové bomby.



- Británie za poslední týden zaznamenala 228 189 nových nákaz. Je to nárůst o 28 procent ve srovnání s předchozím týdnem. Zemřelo 200 osob, to je nárůst o 56 procent ve srovnání s předchozím týdnem. 3081 lidí bylo hospitalizováno, je to nárůst o 56 procent ve srovnání s předchozím týdnem.



- Britští ministři očekávají v nadcházejících týdnech až dva miliony nových infekcí. Vědci varují, že to bude znamenat, že statisíce mladých lidí bude postiženo dlouhým covidem: ochromující únavou, dýchavičností, bolestí na prsou, neschopností spát a problémy s pamětí a soustředěním (mozkovou mlhou).



- Indonésie zaznamenala v pondělí svůj nejvyšší počet nákaz: 40 427. Jak ukazuje tato reportáž, situace je tam tragická. Zdravotníctví zkolabovalo.



- Vietnam zaznamenal nový denní rekord nákaz. 2367.





- Holandský premiér Mark Rutte se omluvil za příliš brzké rozvolnění.









