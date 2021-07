Jak se vyhnout nákaze koronavirem?

17. 7. 2021

čas čtení 5 minut





Anglický institut veřejného zdraví Public Health England (PHE) identifikoval třicetinásobný rozdíl v pravděpodobnosti, že se nakazíte covidem při různých akcích a činnostech.



Nejvyšším rizikem jsou návštěvy v domovech druhých lidí a chození na masáže a k holiči či kadeřníkovi. Naopak nakupování v obchodech je nejméně riskantní.





1. Nechat se ostříhat



"Osobní služby", jako návštěva kadeřnictví či chození na masáže jsou co do pravděpodobnosti nákazy na covid nejriskantnější, největší nebezpečí hrozí od nakaženého kadeřníka či maséra, zejména pokud je s vámi v těsném kontaktu po nějakou dobu v uzavřeném prostoru a často tváří v tvář. Menší nebezpečí nákazy hrozí od druhých zákazníků.



I když štíty z PVC, hygienické čištění a měření teploty zákazníků se může zdát ujišťující, nejdůležitější je, aby byla otevřená okna a aby byl kadeřník plně očkován. Důležité je také se ptát, zda zaměstnanci se pravidelně podrobují testům, aby se vyloučila asymptomatická nákaza. Když lidé se začnou na tyto věci dotazovat, firmy to budou dělat.



2. Jezdit do práce



Jak bezpečné je začít znovu chodit do kanceláře? Především to závisí na to, zda bude vaše kancelář trvale větrána. Budovy by měly být podrobeny hodnocení co do ventilace, mezitím však zajistěte, aby byla otevřená okna a aby byl v místnosti průvan.



Dojíždění do práce je také rizikové, proto je ve veřejné dopravě dále nutné nosit roušky.



3. Děti, školky a školy



Jesle a školky jsou jedním z nejrizikovějších míst pro nákazu covidem. Malé děti totiž nejsou schopny dodržovat rozestupy. Zapomenou na to. Také jsou velmi často asymptomatické, takže pokud nejsou testovány, jejich nákaza není zaznamenána a rychle se všude rozšíří. Jesle bývají v docela malých místnostech a malé děti na všechno sahají a všechno olizují.



Školy prvního a druhého stupně jsou také zdrojem ohnisek nákaz, i když je to méně riskantní. V podstatě jsou školy zdrojem nákazy, protože se tam setkávají lidé z mnoha domácností.



Avšak děti šíří jen tu nákazu, kterou od někoho dostaly. Proto je důležití, aby byli jejich rodiče plně očkováni.





4. Návštěva u přátel



Hlavním důvodem, proč je riskantní navštěvovat druhé lidi doma, že to, že trávíme relativně dlouhou dobu v těsné blizkosti u nich, například sedíme proti nim u stolu, nebo se na kanapi s nimi díváme na fotbal. Je to riskantní právě proto, protože domov považujeme za místo bezpečí.



Důležité je se ptát přátel, zda se nechali nedávno testovat a kolik vakcín už dostali. Pak můžete zhodnotit riziko a raději se s nimi setkat v parku.



5. Návštěva baru nebo restaurace



Za těchto okolností je riziko různé, podle toho, s kým jste, jak blízko sedíte a zda jste venku nebo uvnitř. Nejpravděpodobněji se virus bude šířit ve skupinách přátel než mezi lidmi, kteří se v restauraci neznají. Rozestupy jsou důležité.



Pokud možno buďte na zahrádce, ale i to může bát nebezpečné, když sedíte nebo stojíte delší dobu bez roušek příliš těsně vedle sebe.



6. Nákupy v obchodech



Návštěva obchodů je nyní považována za relativně málo rizikovou. Částečně je to proto, že rozestupy jsou v supermarketu docela snadno dodržitelné a protože kupující nejsou v supermarketu dlouho. Supermarkety také nyní limitují počet lidí, jimž dovolují přístup. Navzdory relativně malému riziku dost lidí bylo nakaženo v obchodech, prostě proto, že nakupuje obrovské množství lidí.



7. Noční kluby



Noční kluby jsou velmi rizikovým místem. V Holandsku se po otevření nočních klubů zvýšila nákaza osminásobně, takže je tam zase uzavřeli. Riziko je o něco sníženo, pokud noční kluby začnou vpouštět pouze osoby s dvojím očkováním nebo negativním testem.



8: Festivaly pod širým nebem a sportovní akce



Riziko nákazy covidem je daleko menší na volném prostranství než uvnitř budov, protože vítr a čerstvý vzduch virus rozhání a rozmělňuje. Avšak větší nebezpečí spočívá v cestování na akce, sdílení automobilů či cesta veřejnou dopravou.



A ani akce, která se koná "venku", vlastně není celá venku: záchody jsou v budovách, uzavřené prostory pro občerstvení a hudební stany se naplňují lidmi, kteří tančí a zpívají a tam je možnost zvýšené nákazy. Totéž platí pro obchody a místa s občerstvením na sportovních stadionech.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0