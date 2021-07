Jak se do Ruska vrací totalita

23. 7. 2021

Večer se text objevil na webu Kremlu, druhý den už byl vyhlášen za povinnou četbu pro všechny příslušníky ozbrojených sil.

Příště může být označen i za povinnou četbu ve školách.

Novou oficiální ideologii vycházející z aktuálních projevů vůdce na rozdíl od té sovětské lze neustále měnit.

Nařízení ministra obrany Sergeje Šojgu, aby všichni vojáci a námořníci museli povinně přečíst Putinův esej o rusko-ukrajinských vztazích, přišlo takřka ihned po publikaci článku. Nejde jen o známku významnosti textu, ale znamená to také zásadní zvrat v zemi bez oficiální ideologie, upozorňuje Kirill Martynov.

Samozřejmě, že se Putinův článek týká národní bezpečnosti a tak by se lidé v uniformě měli s jeho obsahem seznámit. Ale udělat z něj povinnou četbu znamená, že brzy i další lidé v Rusku mohou být nuceni pravidelně číst Putinovy výtvory.

Pokud je čtení Putinova článku povinné v ozbrojených silách, tedy proč ne také ve školách?

V sovětských dobách existovala představa, že jakmile lídr něco řekne, bude to hned tesáno do žuly jako cosi, co by měl každý znát. Jenže tehdejší technologie - noviny, rozhlas a straničtí propagandisté - byla příliš pomalá, než aby dokázala udržet tempo.

Teď se však věci změnily. Projev, který se večer objeví na webu Kremlu, se druhý den může stát povinnou četbou pro ozbrojené síly nebo politickou třídu. Tím se z projevu vůdce stává ideologie - jenomže taková, která se může neustále měnit.

Trvání na tom, že občané musejí číst projevy vedoucích představitelů, nakonec způsobilo odcizení populace od režimu. Je pouze otázkou času, než se v dnešním Rusku přihodí totéž.

