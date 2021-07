Jak vyhrát dnešní studenou válku

26. 7. 2021

čas čtení 3 minuty

Spojené státy musejí přestat spoléhat na dodávky levného čínského zboží a zároveň přestat investovat do ekonomiky svého nepřítele.

Musejí mu také zabránit v nákupu amerických firem a technologií.



Tato studená válka se mnohem více týká ekonomického soupeření než v případě první, v níž byl soupeřem SSSR. I když je třeba udržovat vojenský náskok před čínskou armádou, je také třeba uznat, že velká část čínské moci je důsledkem obchodního a ekonomického vlivu po celém světě, napsal Tom Cotton.

Aby Spojené státy obstály, měly by sledovat politiku, která oddělí klíčové strategické sektory ekonomiky od Číny, aby omezily spoléhání na ČLR v zásadních dodávkách a vyspělých technologiích. Současně je třeba bojovat s ekonomickým appeasementem a vyhnout se i extrémní ekonomické totální válce.

Ekonomický appeasement dominoval americké politice vůči ČLR po 30 let. Američtí politici a obchodní skupiny trvali na tom, že jednostranná politika volného obchodu nakonec povede k liberalizaci čínského politického systému. Ale místo toho Čína využila toho, co vnímala jako slabinu. Prostřednictvím masivních dotací do průmyslu, bezprecedentních krádeží intelektuálního vlastnictví a sadistických praktik v oblasti zacházení s pracovní silou získala dominantní postavení na trhu od dřevěného nábytku přes vzácné minerály až po výrobu vysoce vyspělé techniky. Svůj trh americkým společnostem ale nikdy plně neotevřela. Peking dál sleduje neúprosný merkantilistický ekonomický model, který devastuje zahraniční konkurenty. Naivní politika měla předvídatelné důsledky v podobě obohacení čínské komunistické strany a masivního oslabení americké průmyslové základny - a USA jako celku.

Nedošlo ani k politickému uvolnění v Číně. Komunistický útlak jen zesílil a zahrnul i kdysi svobodný Hongkong. Nyní se ohlíží po Tchaj-wanu.

Appeasement nefunguje a nikdy nefungoval. V březnu se ministr zahraničí Anthony Blinken a poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan v Anchorage zúčastnili summitu s čínskými protějšky. Američtí zástupci byli poníženi a jen slabě protestovali proti neuctivému zacházení, zatímco je sledovala šokovaná média.

Čína nás potřebuje mnohem více než my ji. Můžeme si kupovat trička kdekoliv; Čína nemůže náš trh nahradit nějakým srovnatelným.

Cílené odpoutání naší ekonomiky od čínské je praktičtější strategií porážky Číny než totální ekonomická válka. V následujících letech musíme těžit z čínské zranitelnosti a oslabit čínský vliv, zatímco maximalizujeme vlastní výhody a budeme reagovat na širší čínské zneužívání.

V prvé řadě musíme zajistit, abychom znovu ovládli a přesunuli domů technologie zítřka. Podobně bychom měli odrazit čínský postup v technologických závodech ve zbrojení. Čína postupuje na poli umělé inteligence s technologie 5G, vlastní 200 z 500 nejrychlejších počítačů světa a vyrábí 70 % světových bezpilotních prostředků. V tomto i dalších případech by USA měly omezit import čínské vyspělé technologie, zabránit americkým investicím do čínského strategického průmyslu a zakázat čínským firmám kupovat americké firmy a technologii v klíčových odvětvích.

Musíme také zabránit čínskému vlivu nebo investicím do domácího výzkumu a vývoje a výroby vyspělých technologií.

Spojené státy byly současně největším zákazníkem i nejvelkorysejším investorem našeho nejsilnějšího nepřítele. To by mělo okamžitě skončit.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1