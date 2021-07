Rusko zablokovalo na internetu veškeré servery Navalného organizace

27. 7. 2021

Foto: Pracovník zamalovává nástěnnou malbu na podporu Alexeje Navalného



Ruské úřady znemožnily přístup na server organizace Alexeje Navalného a na servery desítek jeho spojenců





V Rusku před zářijovými parlamentními volbami sílí tlak na stoupence opozice, nezávislé novináře a aktivisty hájící lidská práva. Zářijové volby jsou považovány za důležitou součást úsilí Vladimíra Putina prohloubit svou moc před prezidentskými volbami r. 2024.



Putin, který je u moci už déle než dvacet let, loni prosadil ústavní změny, které mu potenciálně umožňují zůstat u moci až do roku 2036.



Navalného internetové stránky a server jeho hlavního stratéga Leonida Volkova a jeho dlouholeté spojenkyně Ljubov Sobolové jsou od pondělka nedostupné. Stránky Navalného Protikorupční nadace a sítě asi čtyřiceti regionálních kanceláří byly také vyřazeny z provozu, stejně jako Aliance lékařů, což je organizace, kterou Navalnyj podporuje. Zmizela i internetová stránka požadující Navalného propuštění.



Podle ruské státní cenzury Roskomnadzor byly všechny tyto stránky vyřazeny z provozu na žádost ruské generální prokuratury. Roskomnadzor potvrdil tiskové kanceláři Interfax, že tyto servery byly zablokovány, protože jsou "zneužívány k propagandě extremistických organizací".



"Rozhodli se nás zcela vymazat z internetu," napsala na Twitteru Maria Pevčich, Navalného spolupracovnice.



Navalnyj byl zatčen letos v lednu po návratu z Německa, kde strávil pět měsíců uzdravováním se z útoku nervovou látkou, z něhož obviňuje Kreml, ten to však popírá. V únoru byl odsouzen k dvou a půl letům vězení za porušení podmínek podmíněného propuštění z roku 2014, kdy byl odsouzen za údajné finanční podvody, což Navalnyj odmítá jako politicky motivovaný proces.



Jeho zatčení a uvěznění vyvolalo vlnu protestů ve všech 11 časových zónách Ruska, což vypadalo jako podstatný problém pro Kreml. Úřady reagovaly masovým zatýkáním demonstrantů a trestním stíháním nejbližších Navalného společníků.



Ruská vláda také zakázala Protikorupční nadaci, kterou Navalnyj založil před deseti lety a zveřejnil desítky silně sledovaných videjí odhalujících údajnou korupci vysokých činitelů ruského státu. Zákaz byl odůvodněn tvrzení, že jde o extremistickou organizaci.



Navalného tým v pondělí poukázal na skutečnost, že server Smart Voting, projekt, který podporuje ty kandidáty, kteří by nejpravděpodobněji Putina porazili, je stále ještě funkční.



