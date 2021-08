Ředitel kyjevské organizace, pomáhající Bělorusům prchajícím před pronásledováním, byl nalezen mrtvý

3. 8. 2021

Vitalij Šišov, ředitel Běloruského domu na Ukrajině, se v pondělí nevrátil domů, když si šel zaběhat. Byl nalezen oběšen v jednom kyjevském parku. Kyjevská policie zahájila vyšetřování vraždy, zakamuflované jako sebevražda.

Jeho přátelé uvedli, že Šišova sledovali "cizí osoby", když v poslední době běhal. Ukrajina, Polsko a Litva se staly v poslední době místy bezpečí během násilných útoků běloruského režimu Alexandra Lukašenko po hromadných protestech po zfalšovaných volbách loni v srpnu.



Běloruská sportovkyně Krystina Cimanouskaja byla nucena odejít z tokijských olympijských her poté, co kritizovala svého trenéra a režim ji vyřadil z běloruského olympijského týmu a pohrozil ji násilnou repatriací do Běloruska. Dostala humanitární vízum z Polska. Její manžel Arsenij Zdanevič uprchl z Běloruska do Ukrajiny a doufá, že se s ní "v blízké budoucnosti" setká.



Lukašenko způsobil letos v květnu mezinárodní skandál, když vyslal stihačku, která donutila k přistání v Minsku komerční let společnosti Ryanair z Řecka do Litvy a zatkla disidenta, který byl na palubě tohoto letadla.



