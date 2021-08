Protizákonně sterilizované české ženy dostanou odškodnění

5. 8. 2021

Ženy v ČR, sterilizované bez jejich svolení, dostanou za to finanční odškodnění podle zákona, který tento týden podepsal Miloš Zeman, informuje deník Guardian.





Většina sterilizovaných žen jsou Romky a dostanou každá odškodné ve výši 300 000 Kč.



Sociální pracovníci používali pobídek a hrozeb, jimiž donutily ženy v Československu/České republice, aby se podrobily sterilizaci. Dělo se to v letech 1966-2012. Nikdo neví, kolika žen se to týká, ale aktivisté se domnívají, že jde o několik stovek obětí.



Program pobídek ke sterilizaci skončil pádem komunistického režimu r. 1989, avšak rodící ženy byly záměrně dál manipulovány, aby podepsaly nevědomě souhlas se sterilizací před porodem císařským řezem - anebo v některých případech jim ani nebylo sděleno, že byly po porodu sterilizovány. Jiným ženám lékaři lhali, že ta procedura je "nutná" pro záchranu jejich života. Až v roce 2012 byl zákon změněn tak, že byla zavedena lhůta na rozmyšlenou pro pacientku "žádající" sterilizaci.



Pro Elenu Gorolovou, 51, sociální pracovnici z Ostravy, která byla sterilizována v jednadvaceti letech, jde o historické vítězství. "Bojovali jsme dlouho a tvrdě, některé ženy jsou dnes staré, jiné už zemřely."



Barbora Černušáková z Amnesty International konstatovala, že odškodnění je klíčovým krokem k napravení nespravedlnosti pro ty, kdo trpěly. Neví se však kdy bude odškodné vypláceno.



Černušáková varovala, že toto odškodnění by nemělo ukončit debatu o rasismu v ČR projevovanému vůči Romům. Poukázala na to, že romské děti čelí v ČR diskriminaci ve vzdělávání a často jsou segregovány ve zvláštních školách s omezenými osnovami. Romové v ČR také čelí diskriminaci v zaměstnání a při hledání ubytování.



Podrobnosti v angličtině ZDE

