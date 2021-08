Pravice zruší demokracii

9. 8. 2021

9. 8. 2021



Tucker Carlson, kontroverzní komentátor ultrapravicové americké televize Fox News, který mj. šíří lži o covidu, odvysílal minulý týden obdivnou reportáž o režimu Viktora Orbána v Maďarsku, plnou, jak posléze na Twitteru informovala jedna maďarská novinářka, věcných chyb a nepřesností.



Carlson je spolehlivým hlasem dominantní síly na pravici, která jménem "lidu" zničí demokracii, varuje Nick Cohen. Argument, který Carlson používá, je, že "elita se obrátila proti vlastnímu lidu".





Je velmi pravděpodobné, že Orbán promění Maďarsko v první pravicovou diktaturu v Evropě po pádu Francova režimu ve Španělsku r. 1975. Fox News si vybudovala svou diváckou obec a Orbán svou moc konstrukcí paranoidního strachu z nepřítele tak nebezpečného, že je ospravedlnitelné proti němu použít jakoukoliv taktiku. Argumentují, že se globalizovaná liberální elita obrátila proti vlastnímu lidu tím, že dovolila masovou imigraci. Orbán k tomu dodal fašistický argument, když tvrdí, že židovský finančník George Soros se spikl k tomu, aby zaplavil křesťanské Maďarsko muslimy. Pokud nehrozí migranti, hrozí homosexuálové, kteří jsou vlastně pedofilové, a pokud nehrozí gayové, lidi ohrožuje Evropská unie. Jméno nepřítele je náhodné. Na čem záleží v moderní ultrapravicové politice je to, že vždycky musí existovat nepřítel.



Carlsonovi nevadí jeho vlastní pokrytectví. Pravice, kterou Carlson zastupuje, tvrdí, že věří ve svobodu slova, kterou ohrožuje levice.



Jenže v Maďarsku je svoboda tisku ve smrtelných agoniích. Stoupenci režimu ovládají státní televizi i většinou soukromých televizních stanic a novin a ostatní média se musejí obávat vládní regulační rady pro média, která uděluje tvrdé pokuty za "nemorální" zpravodajství.



Pravice tvrdí, že věří ve svobodnou společnost, avšak v Maďarsku je vyšší vzdělávání pod státní kontrolou, aby "levice" nemohla ovlivnit mozek mladých lidí. Stát je prý v Maďarsku na straně občanů. Jenže Maďarsko je postiženo tvrdou korupcí, od Orbánova přítele z dětství, z něhož Orbán udělal miliardáře, až po každodenní úplatky, které Maďaři musejí platit ve zdravotnictví. Volby jsou zmanipulovány a soudci a státní úředníci jsou jmenováni na základě své loajality, nikoliv kompetence.



Ochota televize Fox News a celého proudu konzervativních intelektuálů a politiků lézt kamsi Orbánovi vyvolává nejdůležitější otázku v dnešní politice: Opustí konzervativci principy ústavní vlády?



Američtí republikáni svou volbu už učinili. Při příštích volbách nejenže budou potlačovat volební hlasy, ale budou mít státní úředníky, kteří budou prohlašovat vítězství oponentů republikánů za podvod.



Britskou pravici je obtížnější definovat. Boris Johnson není ani Orbán, anI Trump. Mimo stránky nejhorších konzervativních novin neexistuje v Británii kult Borise Johnsona. Johnson neděsí konzervativní poslance natolik, že by slepě opakovali jeho propagandu tak, jak Trump zastrašuje republikány. Soukromě, a nyní stále více i veřejně, dávají britští konzervativní poslanci najevo, že Johnsona nerespektují, ani se ho nebojí.



Jenže i Johnson orbanizuje Británii. Pokus vyloučit 2,5 milionu voličů, kteří nemají občanky, z hlasování ve volbách, nárůst vlivu velkých stavebníků a ruských oligarchů zneužívajících svých vazeb na vedení Konzervativní strany, útoky proti BBC, které vyvrcholily jmenováním státních činitelů, kteří se snaží politicky kádrovat novináře, suspendování parlamentu a výhrůžky soudcům jsou příznaky toho, že i britský systém směřuje k dekadenci.



Po porážce Adolfa Hitlera v roce 1945 a po pádu pravicových diktatur ve Španělsku, v Portugalsku a v Řecku v sedmdesátých letech se západní konzervativní strany daly na dodržování liberálně demokratických pravidel. Avšak sedmdesátá léta jsou už dávno a čtyřicátá léta jsou ještě dál.



Poučením z nedávné historie je, že pravice může opustit ústavní pořádek a být za to odměněna, ne potrestána. Není to příliš paranoidní reakce na paranoidní autoritářství si představovat, že jednoho dne bude Tucker Carlson vysílat žive z Londýně a bude nadšeně oslavovat Borise Johnsona tak, jak nyní oslavuje Viktora Orbána.



Kompletní článek v angličtině ZDE





