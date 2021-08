Další důvod pro vznik koalice ODS a Ano

12. 8. 2021 / Boris Cvek

Paní předsedkyně TOP09 svým prohlášením, že by přijala část migrantů, zejména děti, což je jistě chvályhodné a civilizované prohlášení, ve mně jen vzbuzuje pocit, že ODS to bude mít po volbách mnohem snadnější, aby se spojila s Ano a SPD na půdorysu koalice, která stála za zrušením superhrubé mzdy.

TOP09 i svým postojem právě ke zrušení superhrubé mzdy má mnohem blíže ke KDU, STAN nebo pirátům než k ODS. Brutální a absurdní snížení daní ve prospěch bohatých na úkor chronického zadlužení státního rozpočtu (asi 100 miliard ročně) totiž rozdělilo i samu pravici (kam lze řadit TOP09 i ODS). Naopak pravicoví ekonomové a komentátoři jsou téměř jednohlasně proti. Důvod je jednoduchý: stabilita veřejných financí je minimálně stejně silná pravicová hodnota jako nízké daně pro bohaté.

Kromě zrušení superhrubé mzdy (samozřejmě samo zrušení superhrubé mzdy není problém, problém je to, ve prospěch koho a na čí účet se to stalo) a potřeby škrtat je hlavní hodnotou spojující ODS a Ano právě odpor k migraci a s ním související vztah k EU, orientace na silně proruského Orbána atd. Jistě lze spekulovat o tom, že paní předsedkyně TOP09 nevydává své prohlášení o migrantech proto, aby posílila blízkost Ano a ODS, ale aby oslovila voliče, kteří by volili její koalici, vytvořenou s ODS a KDU. Jednalo by se tak o další dějství boje mezi dvěma „demokratickými“ koalicemi, od nichž se očekává složení nové vlády, zaměřené proti současnému premiérovi Babišovi.

Zatím se zdá jisté, že prakticky bez ohledu na výsledek voleb bude i příštím premiérem právě pan Babiš. O tom totiž nerozhodují volby, ale prezident. Několik měsíců se pak bude hledat většina, což Babišovi může jít snadno, když navrhne ODS společný postup, jak ožebračit své naivní voliče, kteří ho volí z levicových pozic (už po volbách 2017 se Babiš nechal slyšet, že jeho první volba do koalice je ODS). Možná by ho to ani tak nemuselo bolet, pokud se pak stihne za podpory Miloše Zemana stát sám prezidentem. Svoji stranu Ano by pak mohl nechat klidně i potopit.

Na podzim během vládnutí premiéra Babiše z milosti Miloše Zemana lze pak čekat i to, že prezident konečně ovládne BIS, což se mu mohlo podařit už teď v létě, kdyby současná vláda ztratila důvěru Sněmovny. Komunisté tehdy BIS ale zachránili. O to zvláštnějším způsobem nyní působí, když opozice bila na poplach při prezidentově pokusu zbavit se současného šéfa BIS už nyní. Bylo to odloženo na podzim, kdy Babiš bude plně v prezidentových rukou.

